Trump își îndreaptă privirea către Canada: China o va mânca de vie, o va devora complet

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă Canada că-i va impune taxe vamale de 100% asupra exporturilor către SUA dacă încheie un acord comercial cu China, după ce premierul canadian Mark Carney a anunţat săptămâna trecută finalizarea cadrului unui astfel de acord, informează agenţiile AFP, Reuters și Agerpres.

Dacă Mark Carney "crede că va face din Canada un "depozit portuar" prin care China să-şi trimită bunurile şi produsele către SUA, el se înşală amarnic", a scris preşedintele american pe reţeaua socială Truth Social.

"China va mânca de vie Canada, o va devora complet, inclusiv distrugându-i afacerile, structura socială şi întregul său mod de viaţă", a susţinut Trump.

"Dacă Canada încheie un acord cu China, va fi imediat lovită de taxe vamale de 100% asupra tuturor bunurilor şi produselor canadiene care intră în SUA", a indicat liderul de la Casa Albă.

În timpul unei vizite recente în China, premierul canadian Mark Carney a descris această superputere asiatică drept un "partener de încredere şi predictibil", iar în discursul susţinut la forumul economic de la Davos el i-a îndemnat pe liderii europeni să încurajeze investiţiile chineze în ţările lor.

Trump, iritat de discursul lui Carney de la Davos

Trump şi-a manifestat miercuri iritarea la forumul de la Davos faţă de discursul susţinut acolo în ziua precedentă de premierul Carney, care a avertizat asupra atitudinilor hegemonice ale marilor puteri ce conduc la sfârşitul ordinii internaţionale bazate pe reguli şi asupra folosirii de către acestea a integrării economice ca instrument de presiune.

"L-am văzut ieri pe premierul vostru, care n-a fost prea recunoscător", a spus Trump în discursul său la forum. "Canada trăieşte de pe urma Statelor Unite. Să-ţi aminteşti asta, Mark (Carney), data viitoare când faci o declaraţie!", i-a indicat Trump premierului canadian. "Canada primeşte o grămadă de lucruri gratuite. Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt", a pretins el insistent.

Dintre participanţii la forumul de la Davos, premierul canadian a ieşit în evidenţă cu un discurs bine articulat, care a primit aplauze. El a avertizat că "vechea ordine mondială" bazată pe reguli nu mai există, şi nici nu va mai exista din nou, din cauza rivalităţii dintre marile puteri.

Fără a face vreo referire explicită la Statele Unite sau la Trump, premierul Mark Carney a subliniat că restul lumii, în special puterile medii, trebuie să lase la o parte ipocrizia, să accepte noua realitate şi să facă front comun pentru a nu fi înghiţite de marile puteri, despre care a spus că îşi urmăresc interesele folosind integrarea economică drept mijloc de presiune.

Donald Trump ar vrea să facă din Canada al 51-lea stat al SUA

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, care este un apropiat al lui Trump, a lăudat discursul premierului canadian, considerându-l cel mai bun discurs rostit acum la forumul de la Davos, întrucât a oferit o perspectivă clară asupra schimbărilor profunde ce au loc în prezent în lume.

După ce a revenit la Casa Albă în urmă cu un an, Trump a spus de mai multe ori că doreşte să facă din Canada al 51-lea stat al SUA, iar recent a distribuit o imagine cu o hartă creată cu ajutorul Inteligenţei Artificiale în care Canada, Groenlanda şi Venezuela apar acoperite cu drapelul american

După discursul premierului canadian la Davos, Trump a retras invitaţia adresată Canadei de a se alătura aşa-numitului "Consiliu pentru Pace", o iniţiativă al cărei scop declarat este de a contribui la soluţionarea conflictelor armate din întreaga lume, dar pare să fie gândită de Trump mai degrabă ca un substitut al ONU. Numai 18 din cele circa 60 de ţări invitate de Trump să facă parte din acest consiliu au semnat la forumul de la Davos "Carta" sa fondatoare. Cele care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui să plătească din primul an o cotizaţie de un miliard de dolari, conform respectivei carte.