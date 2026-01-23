Donald Trump îi retrage invitația adresată lui Mark Carney de a se alătura 'Consiliului pentru Pace'

'Vă rugăm să considerați această scrisoare ca o notificare a retragerii de către Consiliul pentru Pace a invitației sale de a participa la ceea ce va fi cel mai prestigios Consiliu al Liderilor reunit vreodată', a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

După ce a zguduit ordinea mondială și s-a retras din mai multe organisme ale ONU, Donald Trump încearcă să creeze o instituție internațională cu autoproclamatul său 'Consiliu pentru Pace', ceea ce îi lasă sceptici pe unii experți, precizează Agerpres.

Franța și Regatul Unit au refuzat să participe, în timp ce Uniunea Europeană a exprimat 'serioase îndoieli' cu privire la această organizație care acordă o importanță considerabilă partenerilor istorici ai Statelor Unite în Orientul Mijlociu, aliaților ideologici ai lui Donald Trump și țărilor dornice să atragă atenția președintelui american.

Într-un discurs remarcabil susținut marți la Forumul Economic Mondial, în Elveția, Carney a subliniat ruptura din ordinea mondială și a îndemnat 'puterile medii' să se unească pentru a confrunta forțele 'hegemonice'. La care Donald Trump i-a răspuns că Canada există 'datorită Statelor Unite'.

'Canada nu există datorită Statelor Unite', a replicat joi prim-ministrul canadian. 'Canada prosperă pentru că suntem canadieni. Suntem stăpâni în propria noastră casă, aceasta este țara noastră, acesta este viitorul nostru', a adăugat el în orașul Quebec, explicând dorința lui de a face din țara sa un 'far' în această perioadă de 'declin democratic'.

'Putem demonstra că o altă cale este posibilă, că traiectoria istoriei nu este destinată să se curbeze spre autoritarism și excluziune, ci că se poate curba totuși spre progres', a adăugat premierul canadian. (Claudia Calotă)