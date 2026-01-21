€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Trump atacă discursul premierului canadian de la Davos: "Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt”
Data actualizării: 20:08 21 Ian 2026 | Data publicării: 20:08 21 Ian 2026

Trump atacă discursul premierului canadian de la Davos: "Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt”
Autor: Andrei Itu

Presedintele american Donald Trump Preşedintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump şi-a manifestat, miercuri, indignarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu privire la discursul susţinut acolo în ziua anterioară de premierul canadian Mark Carney.

"L-am văzut ieri pe premierul vostru, care n-a fost prea recunoscător", a declarat Donald Trump în discursul său la forum.

 "Canada trăieşte de pe urma Statelor Unite. Să-ţi aminteşti asta, Mark (Carney), data viitoare când faci o declaraţie!", i-a indicat Trump premierului canadian Mark Carney. "Canada primeşte o grămadă de lucruri gratuite. Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt", a pretins Donald Trump insistent.

 "Vechea ordine mondială" bazată pe reguli nu mai există, a afirmat premierul canadian

Dintre participanţii la forumul de la Davos, premierul canadian a fost aplaudat, după ce a avut un discurs bine articulat. Premierul canadian a avertizat că "vechea ordine mondială" bazată pe reguli nu mai există, şi nici nu va mai exista din nou, din cauza rivalităţii dintre marile puteri.

Fără a face vreo referire explicită la Statele Unite ale Americii ori la Donald Trump, premierul Mark Carney a notat că restul lumii, în special puterile medii, trebuie să lase la o parte ipocrizia, să accepte noua realitate. De asemenea, el a spus că statele medii ar trebui să facă front comun pentru a nu fi înghiţite de marile puteri, despre care a spus că îşi urmăresc interesele folosind integrarea economică drept mijloc de presiune.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, care este un apropiat al lui Trump, a lăudat discursul premierului canadian, considerându-l cel mai bun discurs rostit acum la forumul de la Davos, întrucât a oferit o perspectivă clară asupra schimbărilor profunde ce au loc în prezent în lume.

Trump vrea să facă din Canada al 51-lea stat al SUA

După ce a revenit la Casa Albă acum un an, Donald Trump a zis de mai multe ori că vrea să facă din Canada al 51-lea stat al Statelor Unite. Recent a distribuit o poză cu o hartă făcută cu ajutorul Inteligenţei Artificiale în care Canada, Groenlanda şi Venezuela sunt acoperite cu drapelul american, notează Agerpres.

Vezi și - Premierul Canadei a sugerat, la Davos, formarea unei ”coaliții anti-Trump” din care să facă parte anumite țări 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
mark carney
canada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Remarca lui Donald Trump despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos
Publicat acum 11 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa
Publicat acum 14 minute
Ce se întâmplă cu PSD în sondaje. Sorin Grindeanu: Înseamnă că trebuie să continuăm
Publicat acum 16 minute
UE vrea deschideri de firme în 48 de ore, online, și un sistem unitar ca-n SUA și China. Elena Cristian: La noi, site-ul ONRC cade câte 48 de ore
Publicat acum 36 minute
NATO, UE, SUA, tensiuni maxime. Cristian Diaconescu, scenariile care ne dau fiori - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 45 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close