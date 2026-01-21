Trump atacă discursul premierului canadian de la Davos: "Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt”

"L-am văzut ieri pe premierul vostru, care n-a fost prea recunoscător", a declarat Donald Trump în discursul său la forum.

"Canada trăieşte de pe urma Statelor Unite. Să-ţi aminteşti asta, Mark (Carney), data viitoare când faci o declaraţie!", i-a indicat Trump premierului canadian Mark Carney. "Canada primeşte o grămadă de lucruri gratuite. Ei ar trebui să fie recunoscători pentru asta, dar nu sunt", a pretins Donald Trump insistent.

"Vechea ordine mondială" bazată pe reguli nu mai există, a afirmat premierul canadian

Dintre participanţii la forumul de la Davos, premierul canadian a fost aplaudat, după ce a avut un discurs bine articulat. Premierul canadian a avertizat că "vechea ordine mondială" bazată pe reguli nu mai există, şi nici nu va mai exista din nou, din cauza rivalităţii dintre marile puteri.

Fără a face vreo referire explicită la Statele Unite ale Americii ori la Donald Trump, premierul Mark Carney a notat că restul lumii, în special puterile medii, trebuie să lase la o parte ipocrizia, să accepte noua realitate. De asemenea, el a spus că statele medii ar trebui să facă front comun pentru a nu fi înghiţite de marile puteri, despre care a spus că îşi urmăresc interesele folosind integrarea economică drept mijloc de presiune.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, care este un apropiat al lui Trump, a lăudat discursul premierului canadian, considerându-l cel mai bun discurs rostit acum la forumul de la Davos, întrucât a oferit o perspectivă clară asupra schimbărilor profunde ce au loc în prezent în lume.

Trump vrea să facă din Canada al 51-lea stat al SUA

După ce a revenit la Casa Albă acum un an, Donald Trump a zis de mai multe ori că vrea să facă din Canada al 51-lea stat al Statelor Unite. Recent a distribuit o poză cu o hartă făcută cu ajutorul Inteligenţei Artificiale în care Canada, Groenlanda şi Venezuela sunt acoperite cu drapelul american, notează Agerpres.

