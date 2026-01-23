€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Separatiștii din Alberta stau în ger la -22 de grade ca să semneze pentru independența provinciei de Canada / video
Data publicării: 08:20 23 Ian 2026

Separatiștii din Alberta stau în ger la -22 de grade ca să semneze pentru independența provinciei de Canada / video
Autor: Ioan-Radu Gava

steag provincia alberta si canada Foto: Unsplash

Temperatura era de -22°C din Stony Plain s-au deschis nu i-a oprit pe separatiștii din provincia Alberta să stea la coadă și să înfrunte frigul ca să semneze pentru independența provinciei de Canada.

Sute de oameni au stat la coadă pentru a semna petiția Stay Free Alberta, prin care se solicită un referendum privind independența față de Canada în Alberta, scrie Yahoo News.

Pentru a respecta legislația din Alberta, separatiștii au nevoie de 177.000 de semnături pentru a demara procesul de referendum. Dar obiectivul declarat al Stay Free Alberta și al conducerii Proiectului Alberta Prosperity este de a strânge peste un milion de semnături, ceea ce ar șoca și uimi întreaga țară. 

„Destul! E de ajuns”, a spus voluntarul Nicholas Kasper, care este din Stony Plain, un oraș cu aproximativ 20.000 de locuitori, situat la 40 km vest de Edmonton. „Știți povestea Cenușăresei? Este o poveste minunată doar pentru că a scăpat de agresorii ei”.

VEZI ȘI               -                O nouă țară ar putea apărea pe harta lumii. Mișcarea de independență a copiat sloganul MAGA și adună tot mai mulți susținători / video

„Vedeți aceste cozi de oameni în toată provincia? Și uitați-vă la asta. Sunt -29 grade cu vânt rece. Nu credeți că toți acești oameni aveau altceva mai bun de făcut? Dar ne-am săturat să fim abuzați”, a spus el, adăugând: „Vă spun eu asta - Alberta pleacă.”

Kasper a spus că o problemă majoră cu care se confruntă mișcarea separatistă este că toți participanții trebuie să primească ecusoane oficiale de la Elections Alberta pentru a colecta semnături și a verifica identitatea, dar viteza cu care sunt eliberate ecusoanele nu ține pasul cu numărul de voluntari care s-au înscris.

CITEȘTE ȘI                 -                Cea mai bogată în resurse provincie din Canada vrea independența. Ce spun sondajele despre mișcarea care i-ar surâde lui Trump

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

canada
alberta
provincia alberta
independenta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Alina Măgureanu și Mon Bébé - Brandul românesc care îmbracă de un deceniu generații de copii
Publicat acum 11 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, mustrat de mamă
Publicat acum 20 minute
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat acum 24 minute
De la caietul „plin de roșu” la gândirea critică: ce poate învăța școala românească de la cea americană
Publicat acum 50 minute
Test pentru studenți privind orientarea în carieră
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat acum 22 ore si 31 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 21 Ian 2026
Sondaj INSCOP: Cu ce partid ar vota, azi, românii, dacă ar avea loc alegeri parlamentare
Publicat pe 21 Ian 2026
Veste bună pentru pensionari. Una dintre condițiile PSD pentru a nu ieși de la guvernare, dezvăluită de Grindeanu
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close