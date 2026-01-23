Separatiștii din Alberta stau în ger la -22 de grade ca să semneze pentru independența provinciei de Canada / video

Sute de oameni au stat la coadă pentru a semna petiția Stay Free Alberta, prin care se solicită un referendum privind independența față de Canada în Alberta, scrie Yahoo News.

Pentru a respecta legislația din Alberta, separatiștii au nevoie de 177.000 de semnături pentru a demara procesul de referendum. Dar obiectivul declarat al Stay Free Alberta și al conducerii Proiectului Alberta Prosperity este de a strânge peste un milion de semnături, ceea ce ar șoca și uimi întreaga țară.

„Destul! E de ajuns”, a spus voluntarul Nicholas Kasper, care este din Stony Plain, un oraș cu aproximativ 20.000 de locuitori, situat la 40 km vest de Edmonton. „Știți povestea Cenușăresei? Este o poveste minunată doar pentru că a scăpat de agresorii ei”.

„Vedeți aceste cozi de oameni în toată provincia? Și uitați-vă la asta. Sunt -29 grade cu vânt rece. Nu credeți că toți acești oameni aveau altceva mai bun de făcut? Dar ne-am săturat să fim abuzați”, a spus el, adăugând: „Vă spun eu asta - Alberta pleacă.”

Kasper a spus că o problemă majoră cu care se confruntă mișcarea separatistă este că toți participanții trebuie să primească ecusoane oficiale de la Elections Alberta pentru a colecta semnături și a verifica identitatea, dar viteza cu care sunt eliberate ecusoanele nu ține pasul cu numărul de voluntari care s-au înscris.

