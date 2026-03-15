Zelenski acuză presiuni din UE: "Ni se cere să redeschidem conducta pentru petrolul rusesc"
Data actualizării: 15:20 15 Mar 2026 | Data publicării: 15:18 15 Mar 2026

Zelenski acuză presiuni din UE: "Ni se cere să redeschidem conducta pentru petrolul rusesc"
Autor: Bogdan Bolojan

FOTO: Agerpres

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză mai mulți aliați europeni că încearcă să pună presiune pe Kiev pentru a redeschide conducta de petrol Drujba, care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia.

Liderul ucrainean spune că reluarea fluxului ar echivala, în practică, cu o ridicare a sancțiunilor impuse Moscovei, relatează BBC. 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că unele state europene încearcă să „șantajeze” Kievul pentru a relua tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba, una dintre cele mai vechi infrastructuri energetice din Europa.

Conducta, construită în perioada sovietică, transporta petrol din Rusia prin Ucraina către mai multe state din Uniunea Europeană, printre care Ungaria și Slovacia. Autoritățile ucrainene susțin însă că infrastructura a fost avariată în luna ianuarie în urma unor bombardamente rusești și că nu a fost reparată până în prezent.

Zelenski afirmă că reluarea transportului de petrol rusesc prin Ucraina ar contrazice direct sancțiunile economice impuse Moscovei.

„Ori vindem petrol rusesc, ori nu îl vindem. Pentru că Uniunea Europeană mă obligă să restaurez Drujba. Cum este acest lucru diferit de ridicarea sancțiunilor împotriva rușilor?”, a declarat liderul ucrainean.

Disputa cu Ungaria

Situația este complicată de poziția guvernului de la Budapesta. Premierul ungar Viktor Orban a blocat noi sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei și întârzie aprobarea unui împrumut european de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Ungaria condiționează însă aceste decizii de reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba, deoarece economia sa depinde în continuare de energia rusească.

Relația tensionată cu Ucraina a devenit și un subiect politic intern în Ungaria, înaintea alegerilor programate în luna aprilie. Partidul lui Orbán intră în campanie într-o poziție mai dificilă în sondaje, iar disputa energetică cu Kievul a devenit o temă centrală.

Uniunea Europeană i-a cerut lui Zelenski să repare cât mai repede conducta și să permită accesul unor inspectori care să verifice pagubele. Unii oficiali europeni se tem că refuzul Kievului ar putea fi exploatat politic de guvernul ungar în campania electorală.

Zelenski insistă însă că nu blochează deciziile europene, ci își exprimă o opoziție de principiu.

„Dacă s-a decis reluarea livrărilor de petrol rusesc, vreau să știe că eu sunt împotrivă. Nu trebuie să fiu acuzat că blochez ceva. Nu blochez nimic”, a spus el.

Președintele ucrainean a avertizat însă că situația ar putea deveni diferită dacă Ucraina ar fi pusă în fața unor condiționări legate de sprijinul militar.

„Dacă mi se spune că Ucraina nu va mai primi arme, atunci, scuzați-mă, eu sunt neputincios în această problemă. Le-am spus prietenilor noștri din Europa că acest lucru se numește șantaj”, a declarat Zelenski.

„Dronele sunt noul petrol al Ucrainei”

În același context, liderul ucrainean a vorbit și despre posibilitatea unui acord cu Statele Unite pentru producția comună de drone militare, evaluat la aproximativ 50 de miliarde de dolari.

Potrivit lui Zelenski, Washingtonul ar fi arătat interes pentru această colaborare, mai ales în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu, unde tot mai multe state caută soluții pentru a se apăra de dronele ieftine de tip iranian.

Ucraina a devenit în ultimii ani unul dintre liderii mondiali în producția de drone interceptoare și în utilizarea lor împotriva atacurilor aeriene rusești.

„Pentru noi, asta este ca petrolul. Producția de drone moderne și experiența noastră sunt petrolul ucrainean de astăzi”, a spus Zelenski.

