€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Incendiu la o biserică monument istoric din Puchenii Moşneni, Prahova: Aproximativ 120 de oameni s-au evacuat, turla principală s-a prăbușit / Update 2
Data actualizării: 15:41 15 Mar 2026 | Data publicării: 10:33 15 Mar 2026

Incendiu la o biserică monument istoric din Puchenii Moşneni, Prahova: Aproximativ 120 de oameni s-au evacuat, turla principală s-a prăbușit / Update 2
Autor: Andrei Itu

isu prahova Foto ISU Prahova / Incendiu la o biserică monument istoric din Puchenii Moşneni, Prahova

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o biserică monument istoric din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moşneni, circa 120 de persoane evacuându-se.

Update 2 

Incendiul izbucnit la biserica monument istoric a fost lichidat. Turla principală s-a prăbuşit

Incendiul care a izbucnit duminică dimineaţă la biserica monument istoric din localitatea Puchenii Moşneni a fost lichidat, turla principală fiind distrusă, în timp ce interiorul a fost afectat de fumul dens, de apă şi de materialele care s-au prăbuşit.

Conform ISU Prahova, suprafaţa afectată este de 400 metri pătraţi, cauza izbucnirii focului fiind în curs de stabilire.

Turla principală a bisericii s-a prăbuşit din cauza incendiului şi interiorul lăcaşului de cult a fost afectat de fumul dens, de apa folosită pentru lichidarea focului, dar şi de resturile care s-au prăbuşit, a precizat, pentru Agerpres, reprezentantul ISU Prahova, Liviu Pipelea. 

Update

Restricţii de trafic pe DN 1, din cauza incendiului produs la o biserică din Puchenii Moşneni

Traficul rutier este restricţionat, duminică dimineaţă, pe DN 1, din cauza unui incendiu izbucnit la turla bisericii din localitatea Puchenii Moşnen, Prahova.

Prin urmare, pe sensul de deplasare Bucureşti - Ploieşti, circulaţia se desfăşoară restricţionat, pe o singură bandă, anunţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Şoferii sunt sfătuiţi să reducă viteza în zona intervenţiei, să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă şi să evite oprirea sau staţionarea în apropierea locului intervenţiei, pentru a nu îngreuna accesul echipajelor de urgenţă.

Știrea inițială

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o biserică monument istoric din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moşneni, circa 120 de persoane evacuându-se.

Unde se manifestă incendiul la biserica monument istoric din comuna Puchenii Mari, Prahova

"Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi. Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane", anunţă ISU Prahova.

Biserica parohială din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moşneni, Prahova este monument istoric. 

Intervenție de urgență a pompierilor

La faţa locului intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti cu 3 autospeciale de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD. În sprijin acţionează şi o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei.

Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită la finalizarea intervenţiei, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prahova
incendiu
monument istoric
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close