DCNews Stiri Îngrijorările Papei Leon privind conflictul din Orientul Mijlociu: Apel la liderii lumii
Data publicării: 14:57 15 Mar 2026

Îngrijorările Papei Leon privind conflictul din Orientul Mijlociu: Apel la liderii lumii
Autor: Iulia Horovei

papa leon Papa Leon al XIV-lea rostind o rugăciune în fața credincioșilor. Sursa foto: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea și-a reînnoit apelul la pace în Orientul Mijlociu, cerând încetarea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și redeschiderea dialogului.

Papa Leon a cerut, duminică, 15 martie, încetarea focului în regiunea Orientului Mijlociu, care este zguduită de peste două săptămâni de conflictul dintre părțile israeliano-americană și iraniană

Papa Leon: „Violență atroce în Orientul Mijlociu, dialogul pentru pace trebuie redeschis”

Suveranul Pontif și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Liban, devastat de ciocnirile dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah. Acesta a spus că violența nu poate duce niciodată la dreptatea, stabilitatea și pacea pe care popoarele le așteaptă.

Papa a făcut acest nou apel la pace reiterându-și apropierea în rugăciune față de toate familiile care i-au pierdut pe cei dragi în urma bombardamentelor: „Timp de două săptămâni, popoarele din Orientul Mijlociu suferă violența atroce a războiului. Mii de oameni nevinovați au fost uciși și mulți alții au fost forțați să-și părăsească locuințele. Îmi reînnoiesc apropierea în rugăciune față de toți cei care i-au pierdut cei dragi în atacurile care au lovit școli, spitale și zone rezidențiale”, a mai spus acesta, potrivit vaticannews.

Îngrijorare privind situația din Liban

Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat, în special, profunda îngrijorare cu privire la situația din Liban. Țara este sfâșiată de ciocnirile dintre gruparea Hezbollah și Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), care, conform estimărilor recente, au dus până acum la aproximativ 1.000 de morți și aproape un milion de persoane strămutate în interiorul țării care încearcă să scape de violență.

„Situația din Liban este un motiv de mare îngrijorare. Sper la căi de dialog care să poată sprijini autoritățile țării în implementarea unor soluții durabile la grava criză actuală, pentru binele comun al tuturor libanezilor”, a spus Papa Leon.

Apel pentru încheierea conflictului

Suveranul Pontif a transmis ca utilizarea armelor să fie înlocuită cu dialogul, singurul care poate garanta pacea pe care și-o doresc toate popoarele: „În numele creștinilor din Orientul Mijlociu și al tuturor femeilor și bărbaților de bunăvoință, mă adresez celor responsabili de acest conflict. Încetați focul! Să se redeschidă căile dialogului. Violența nu poate duce niciodată la dreptatea, stabilitatea și pacea pe care le așteaptă popoarele”, a mai punctat acesta.

