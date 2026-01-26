€ 5.0960
Promisiunea lui Trump, după împușcarea asistentului medical Alex Pretti de către agenții ICE
Data publicării: 15:59 26 Ian 2026

Promisiunea lui Trump, după împușcarea asistentului medical Alex Pretti de către agenții ICE
Autor: Iulia Horovei

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a comentat cazul uciderii lui Alex Pretti, asistent medical, de către agenții federali ICE.

Președintele american Donald Trump a comentat al doilea caz în care agenții federali ICE au împușcat mortal un cetățean. După uciderea scriitoarei Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, la începutul anului în zona Minneapolis, polițiștii ICE au comis un al doilea incident similar și l-au împușcat pe Alex Pretti, un asistent ATI, de aceeași vârstă cu prima victimă, tot în Minneapolis.

Trump anunță verificări

Trump a fost întrebat de două ori dacă agentul federal care l-a ucis pe Pretti a acționat în mod corespunzător, într-un interviu pentru Wall Street Journal și citat de The Guardian. El a spus că se vor face verificări, adăugând că „nu îi plac împușcăturile”.

„Verificăm, revizuim totul și vom veni cu o hotărâre. Nu-mi plac împușcăturile. Nu-mi plac”, a spus Trump pentru sursa citată.

Totuși, el a ținut să precizeze, cu referire la Alex Pretti, că prezența unui cetățean cu o armă încărcată la un protest nu este una potrivită: „Dar nu-mi place când cineva vine la protest și are o armă foarte puternică, complet încărcată, cu două încărcătoare pline cu gloanțe. Nici asta nu este bine”.

Cu toate acestea, videoclipurile înregistrate de martorii aflați la fața locului în momentul uciderii lui Pretti arată că acesta ținea un telefon în mână, și nu o armă, când a fost atacat și împușcat de către agenții ICE. Polițiștii care l-au ucis pe Pretti au motivat acțiunea spunând că bărbatul reprezenta o amenințare, descriindu-l ca fiind un „terorist intern”.

Întregul șir cronologic al incidentului, după cum urmează:

