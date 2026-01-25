Barack Obama le cere americanilor să se trezească, după ce agenții federali au împușcat mortal un bărbat

Fostul preşedinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenţi federali sâmbătă la Minneapolis, drept o "tragedie cutremurătoare" şi a lansat un apel la trezire către toţi americanii în faţa "atacurilor" comise împotriva valorilor fundamentale ale SUA, relateazî AFP.

Fostul preşedinte american a afirmat că tragedia de la Minneapolis este "un apel la trezire către orice american, indiferent de partid, pentru că multe dintre valorile noastre fundamentale sunt tot mai mult atacate".

"Ţine de fiecare cetăţean american să se ridice împotriva injustiţiei, să protejeze libertăţile noastre fundamentale şi să facă guvernul nostru să dea socoteală", scrie democratul într-un comunicat în care critică administraţia americană, despre care afirmă că încearcă "să facă situaţia să escaladeze".

"Agenţii însărcinaţi cu aplicarea legii federale şi de imigraţie au o slujbă grea", a mai precizat preşedintele SUA în comunicatul său de duminică. "Dar americanii se aşteaptă să şi-o facă cu respectarea legii şi să coopereze cu oficialii de stat şi locali pentru a asigura siguranţa publică. Nu este ceea ce vedem la Minnesota. De fapt, vedem opusul", a mai afirmat Obama.

Moartea, sâmbătă, a unui infirmier american, împuşcat mortal de agenţi federali la Minneapolis, intervine într-un context exploziv în SUA, la mai puţin de trei săptămâni după cea a unei americance care s-a împotrivit serviciului de imigrare în acelaşi oraş din nordul ţării.