Ofițerii federali din SUA au împușcat mortal o persoană în Minnesota, al doilea astfel de caz în ultima lună. Update: Primele imagini
Data actualizării: 19:31 24 Ian 2026 | Data publicării: 18:45 24 Ian 2026

Ofițerii federali din SUA au împușcat mortal o persoană în Minnesota, al doilea astfel de caz în ultima lună. Update: Primele imagini
Autor: Ioan-Radu Gava

motocicleta politie sua Foto: Unsplash

Ofițeri federali împușcă o altă persoană în Minneapolis, în contextul represiunii împotriva imigrației, declară guvernatorul.

Update:

Un bărbat a fost împușcat de agenți federali în Minneapolis, iar potrivit AP, acesta a murit. Împușcătura are loc la două săptămâni după ce o femeie a fost împușcată mortal de un agent ICE și pe fondul protestelor pe scară largă față de represiunea administrației Trump privind imigrația, scrie Sky News.

După împușcături, martorii s-au adunat și le-au strigat insulte ofițerilor federali, numindu-i „lași” și spunându-le să se întoarcă acasă.

Bărbatul era înarmat, potrivit unui oficial al Departamentului Securității Interne, care a declarat că individul „avea o armă de foc cu două încărcătoare”, transmite CNN.

Știrea inițială:

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Waltz, a anunțat că agenții federali au comis „o altă împușcătură oribilă” în cadrul represiunii administrației Trump împotriva imigrației, la mai puțin de trei săptămâni după împușcarea fatală a lui Renee Good, scrie Euronews.

Un videoclip neconfirmat a circulat online, care arată o persoană care părea să fi fost împușcată în timpul unei tulburări stradale. Pe imagini se auzeau mai multe focuri de armă și putea fi văzută o persoană care purta o vestă marcată „Poliție”.

CITEȘTE ȘI              -             Trump, sfidat de un ministru din Groenlanda: Pică înțelegerea dintre Mark Rutte și președintele SUA

„Tocmai am vorbit cu Casa Albă după o altă împușcătură oribilă comisă de agenți federali în această dimineață. Minnesota a avut de suferit. Este dezgustător”, a spus Walz pe X.

Administrația orașului a declarat că este „conștientă de rapoartele despre o altă împușcătură care a implicat forțele de ordine federale (...)” și solicită mai multe detalii.

politie
suna
minnesota
imigratie
Comentarii

