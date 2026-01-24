Ofițerii federali din SUA au împușcat mortal o persoană în Minnesota, al doilea astfel de caz în ultima lună. Update: Primele imagini

Ofițeri federali împușcă o altă persoană în Minneapolis, în contextul represiunii împotriva imigrației, declară guvernatorul.
Update:
Un bărbat a fost împușcat de agenți federali în Minneapolis, iar potrivit AP, acesta a murit. Împușcătura are loc la două săptămâni după ce o femeie a fost împușcată mortal de un agent ICE și pe fondul protestelor pe scară largă față de represiunea administrației Trump privind imigrația, scrie Sky News.
După împușcături, martorii s-au adunat și le-au strigat insulte ofițerilor federali, numindu-i „lași” și spunându-le să se întoarcă acasă.
Bărbatul era înarmat, potrivit unui oficial al Departamentului Securității Interne, care a declarat că individul „avea o armă de foc cu două încărcătoare”, transmite CNN.
???? WATCH: Slow Motion video shows armed suspect drawing his gun right before Border Patrol agents take him down in Minneapolis.— Alec Lace (@AlecLace) January 24, 2026
He fought arrest. Agents defended themselves.
Democrats have normalized attacking federal officers. This is the bloody result.
Enough is enough pic.twitter.com/37Zw1hlooB
Știrea inițială:
Guvernatorul statului Minnesota, Tim Waltz, a anunțat că agenții federali au comis „o altă împușcătură oribilă” în cadrul represiunii administrației Trump împotriva imigrației, la mai puțin de trei săptămâni după împușcarea fatală a lui Renee Good, scrie Euronews.
Un videoclip neconfirmat a circulat online, care arată o persoană care părea să fi fost împușcată în timpul unei tulburări stradale. Pe imagini se auzeau mai multe focuri de armă și putea fi văzută o persoană care purta o vestă marcată „Poliție”.
CITEȘTE ȘI - Trump, sfidat de un ministru din Groenlanda: Pică înțelegerea dintre Mark Rutte și președintele SUA
„Tocmai am vorbit cu Casa Albă după o altă împușcătură oribilă comisă de agenți federali în această dimineață. Minnesota a avut de suferit. Este dezgustător”, a spus Walz pe X.
Administrația orașului a declarat că este „conștientă de rapoartele despre o altă împușcătură care a implicat forțele de ordine federale (...)” și solicită mai multe detalii.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News