Ofițerii federali din SUA au împușcat mortal o persoană în Minnesota, al doilea astfel de caz în ultima lună. Update: Primele imagini

Update:

Un bărbat a fost împușcat de agenți federali în Minneapolis, iar potrivit AP, acesta a murit. Împușcătura are loc la două săptămâni după ce o femeie a fost împușcată mortal de un agent ICE și pe fondul protestelor pe scară largă față de represiunea administrației Trump privind imigrația, scrie Sky News.

După împușcături, martorii s-au adunat și le-au strigat insulte ofițerilor federali, numindu-i „lași” și spunându-le să se întoarcă acasă.

Bărbatul era înarmat, potrivit unui oficial al Departamentului Securității Interne, care a declarat că individul „avea o armă de foc cu două încărcătoare”, transmite CNN.

???? WATCH: Slow Motion video shows armed suspect drawing his gun right before Border Patrol agents take him down in Minneapolis.



He fought arrest. Agents defended themselves.



Democrats have normalized attacking federal officers. This is the bloody result.



Enough is enough pic.twitter.com/37Zw1hlooB — Alec Lace (@AlecLace) January 24, 2026

Știrea inițială:

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Waltz, a anunțat că agenții federali au comis „o altă împușcătură oribilă” în cadrul represiunii administrației Trump împotriva imigrației, la mai puțin de trei săptămâni după împușcarea fatală a lui Renee Good, scrie Euronews.

Un videoclip neconfirmat a circulat online, care arată o persoană care părea să fi fost împușcată în timpul unei tulburări stradale. Pe imagini se auzeau mai multe focuri de armă și putea fi văzută o persoană care purta o vestă marcată „Poliție”.

„Tocmai am vorbit cu Casa Albă după o altă împușcătură oribilă comisă de agenți federali în această dimineață. Minnesota a avut de suferit. Este dezgustător”, a spus Walz pe X.

Administrația orașului a declarat că este „conștientă de rapoartele despre o altă împușcătură care a implicat forțele de ordine federale (...)” și solicită mai multe detalii.