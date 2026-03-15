DCNews Stiri A izbucnit în lacrimi după prima victorie din carieră în Formula 1, în MP al Chinei. Faza zilei oferită de Kimi Antonelli (Mercedes) / Video
Data actualizării: 11:20 15 Mar 2026 | Data publicării: 11:18 15 Mar 2026

A izbucnit în lacrimi după prima victorie din carieră în Formula 1, în MP al Chinei. Faza zilei oferită de Kimi Antonelli (Mercedes) / Video
Autor: Andrei Itu

formula 1 pexels Formula 1 - Foto ilustrativ Pexels

Kimi Antonelli a câștigat, duminică, prima cursă din carieră în Marele Premiu de Formula 1 al Chinei și a oferit faza zilei.

Kimi Antonelli, în vârstă de 19 ani, a avut emoții, la interviul de la finalul cursei și a început să plângă. Antonelli a devenit al doilea cel mai tânăr pilot din istoria Formula 1, după olandezul Max Verstappen, care câștigă un Grand Prix de Formula 1.

Kimi Antonelli, în lacrimi după ce a câștigat MP de Formula 1 desfășurat în China

Succesul major de la Shanghai l-a lăsat pe Antonelli, pilot la echipa Mercedes, fără cuvinte și a început să plângă.

VIDEO

Kimi Antonelli a obținut prima victorie din carieră în Formula 1 în China, pe circuitul din Shanghai. Pe locul secund s-a clasat coechipierul său de la Mercedes George Russell. Pe locul al 3-lea s-a clasat Lewis Hamilton, fiind primul podium din era Ferrari.

Vezi și - Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

