A izbucnit în lacrimi după prima victorie din carieră în Formula 1, în MP al Chinei. Faza zilei oferită de Kimi Antonelli (Mercedes) / Video

Kimi Antonelli, în vârstă de 19 ani, a avut emoții, la interviul de la finalul cursei și a început să plângă. Antonelli a devenit al doilea cel mai tânăr pilot din istoria Formula 1, după olandezul Max Verstappen, care câștigă un Grand Prix de Formula 1.

Kimi Antonelli, în lacrimi după ce a câștigat MP de Formula 1 desfășurat în China

Succesul major de la Shanghai l-a lăsat pe Antonelli, pilot la echipa Mercedes, fără cuvinte și a început să plângă.

Kimi Antonelli a obținut prima victorie din carieră în Formula 1 în China, pe circuitul din Shanghai. Pe locul secund s-a clasat coechipierul său de la Mercedes George Russell. Pe locul al 3-lea s-a clasat Lewis Hamilton, fiind primul podium din era Ferrari.

