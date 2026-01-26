VIDEO Explozie puternică la o renumită fabrică de biscuiţi din Grecia. Opt oameni au fost răniți și cinci sunt dați dispăruți

Update: Trei angajate ale unei fabrici de biscuiţi au murit şi alte două persoane sunt date dispărute în urma unei explozii urmate de un incendiu produse luni la facilitatea din centrul Greciei, au anunţat pompierii, potrivit Reuters şi AFP.

Explozia s-a produs în jurul orei 4:00 (2:00 GMT) la fabrica din apropierea oraşului Trikala, provocând un incendiu major, potrivit unui purtător de cuvânt al departamentului de pompieri.

Ministrul grec al sănătăţii, Adonis Georgiadis, a declarat pentru postul public ERTnews Radio că şase angajaţi şi un pompier au fost spitalizaţi, dar starea lor nu este gravă.

Un prim bilanţ indicase cinci dispăruţi şi opt răniţi.

Știrea inițială

Cinci angajaţi ai unei fabrici de biscuiţi din apropierea oraşului Trikala din Grecia au fost daţi dispăruţi, iar alte opt persoane au fost rănite, a anunţat poliţia greacă.

Explozia a fost urmată de un incendiu, luni la fabrica din centrul Greciei, a transmis poliţia greacă, citată de AFP şi Reuters.

Explozie la o fabrică de biscuiți din apropierea orașului Trikala, Grecia

Explozia s-a produs în jurul orei 4:00 (2:00 GMT) la fabrica din proximitatea oraşului Trikala, Grecia, și a provocat un incendiu major, conform unui purtător de cuvânt al departamentului de pompieri.

Autorităţile nu au dat încă detalii, cu privire la cauza exploziei de la cunoscuta fabrică de biscuiţi din Grecia.

Video

????Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα: Αγνοούνται 5 εργαζόμενοι, άλλοι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο



????Η φωτιά ξέσπασε έπειτα από μεγάλη έκρηξη ενώ κατέρρευσε και μέρος της σκεπής



‼️Για τους πέντε αγνοούμενους βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες#ingr #news #τρικαλα #πυρκαγια pic.twitter.com/9i7tKBJ8WB — in.gr/news (@in_gr) January 26, 2026

Conform pompierilor, operaţiunea de stingere a incendiului era în desfăşurare în cursul dimineţii, 40 de pompieri cu 13 vehicule aflându-se la faţa locului.

Violanta, o companie care produce biscuiţi, fursecuri şi vafe umplute vândute sub diverse mărci, are o fabrică de biscuiţi cu o capacitate anuală maximă de 12.500 de tone, conform site-ului său web, notează Agerpres.

