Orașul din Grecia comparabil cu Italia sau Spania: Aici, rasismul e în floare. Localnicii au grijă să nu te mai întorci

Când am vizitat acest oraș din Grecia, mi-am amintit de protestele și măsurile anti-turiști din Spania sau Italia.

Am vizitat Grecia în lung și-n lat, nu în mii, ci în zeci de mii de kilometri de vacanță. Am fost și furați, și păcăliți, și fericiți, căci nimic din ce a fost în trecut nu ne-a perturbat vacanțele. De această dată însă, ne-am lovit de o evidență greu de acceptat, mai ales când copilul tău de 1 an este numit ”ciocolata”.

Am vizitat orașul Preveza în 2019, într-o prezentare plecată din Lefkada. Îmi aminteam de frizeria de pe străduța îngustă, unde un grec bătrân își aștepta clienții, de răcoarea de pe străzile acoperite de copaci bătrâni și flori de hârtie roz, de aleile pietruite, de bisericuța ce mi-a adus liniște în suflet, de magazinele cochete, de bărcile care nu se terminau cât vedeai cu ochii. Și ne-am întors, cinci ani mai târziu aici, pentru o vacanță prelungită, ce avea în plan și Parga, Sivota dar și Lefkada. Încă o dată, am văzut cât de diferită e vacanța de pe continent de cea de pe insule, dar acum am simțit diferența ceva mai... ascuțit.

Cazarea și restaurantele din port, din Preveza, au fost minunate, oamenii din servicii la fel. Dar atât. Nu o să mă refer aici pe lung la plajă. Multe sunt doar design și poze frumoase, fâșii mici amenajate pe o plajă întinsă, care contează prea puțin pentru a fi și întreținută.

Revenind la tema inițială, mi-a luat ceva timp pentru a mă decide dacă merită. Dar cred că a rămâne tăcuți în fața nedreptății nu este cea mai bună carte de jucat. Eu am rămas, în schimb, alegând să nu iau în seamă vorbe grele și rele, priviri complice ale unor oameni care ne vedeau cel puțin hoți. Nu o să neg că singurele două persoane pe care le-am văzut aici cerșind erau din România, dar nu cred că toți cei care au mâncat rasism la micul-dejun știau asta.

Probabil știți că-n Grecia, sensul giratoriu are reguli diferite față de România. Astfel că sensul giratoriu din Preveza are condiții diferite de intrare: cedează trecerea, stop, inclusiv prioritate - respectiv au prioritate cei care intră în sens, nu cei care sunt deja acolo. Aberant sau nu pentru noi, grecii bătrâni respectau asta. În schimb, n-am auzit mai multe claxoane decât în acel sens giratoriu. Indiferent că nu aveau prioritate, dacă erai cu o mașină cu numere străine, erai claxonat și ”împins” din sens.

Dacă mergeai pe trotuarul lat de cam 1 metru jumate, indiferent că erai cu căruciorul cu copil și că trebuia să ieși în șosea ca să ocolești, dacă localnicele ieșite la plimbare decideau să se oprească în fața ta, să-și mai spună o vorbă, în timp ce ocupau tot trotuarul, trebuia să te oprești, să aștepți sau să ieși pe șosea, căci nu se dădeau nici dacă le cereai voie. De parcă nu aud, nu văd. Și nu era un caz excepțional.

În magazine, angajatele se poziționau strategic de cum intrai, inclusiv în farmacii, una la ușă, alta la casă, cu ochii pe camerele de supraveghere. Mai, mai că apăsau și butonul de panică.

Și dacă poți închide ochii la tot ce am scris, dacă poți ignora cu desăvârșire răutatea pentru a trăi în echilibrul mic din bula ta, nu poți ignora când doi copii greci nu sunt lăsați să se joace cu băiețelul tău de 1 an și jumătate pe motiv de... ”ciocolata”. Un copil alb, îmbrăcat cu o cămășuță mică, pe mărimea lui, și vesel. Și cu toate acestea, a fost ținta unor adulți neînțeles de frustrați, de supărați pe turiști. Aș vrea să cred că pe turiști, nu pe români.

Dacă ar fi să fi învățat ceva din asta, vă pot spune să nu vă întoarceți în locurile care v-au rămas în suflet, ca să nu fiți nevoiți să ne scoateți de acolo. Nu reveniți de două ori în același loc.

