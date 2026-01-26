€ 5.0943
Stiri

Președinția interimară a Venezuelei pare că sfidează SUA: Destul!
Data actualizării: 09:00 26 Ian 2026 | Data publicării: 07:01 26 Ian 2026

Președinția interimară a Venezuelei pare că sfidează SUA: Destul!
Autor: Roxana Neagu

Delcy Rodriguez presedinta interimara a Venezuelei Delcy Rodriguez/ foto Agerpres

Statele Unite sunt îndemnate să stea deoparte!

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a transmis Statelor Unite ale Americii să stea deoparte de politica țării sale. Să nu uităm că scopul declarat al lui Donald Trump a fost să dicteze politica Venezuelei. 

”Destul cu puterile străină. Destul cu ordinele de la Washington”

”Destul cu ordinele de la Washington către politicienii venezueleni. Să lăsăm politica venezueleană să ne rezolve divergenţele şi conflictele interne. Destul cu puterile străine”, a declarat Delcy Rodriguez, într-un mesaj adresat lucrătorilor petrolieri din statul Anzoategui (est).

”A costat scump această republică să se confrunte cu consecinţele fascismului şi extremismului în ţara noastră”, a continuat ea, transmite AFP, conform Agerpres. 

Planul lui Trump în Venezuela se destramă?

Delcy Rodriguez a depus jurământul ca preşedintă interimară pe 5 ianuarie, după capturarea preşedintelui socialist Nicolás Maduro de către Statele Unite într-o operaţiune militară spectaculoasă la Caracas. În urma acestei operaţiuni, președintele american Donald Trump a anunţat că Washingtonul intenţionează să ”dicteze” deciziile Venezuelei până la noi ordine.

De atunci, sub presiunea americană, ea a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a iniţiat reforme legislative, inclusiv o nouă lege a hidrocarburilor, a eliberat prizonieri politici şi a îndemnat la găsirea unor acorduri cu opoziţia.

Trump a lăudat-o pe Delcy Rodriguez și a invitat-o la Casa Albă

Săptămâna trecută, Casa Albă, fără a stabili o dată, şi-a anunţat intenţia de a o invita pe Delcy Rodriguez în Statele Unite, după o conversaţie telefonică între cei doi şefi de stat şi mai multe declaraţii laudative ale preşedintelui american la adresa ei. 

În acest context, să fie declarația lui Delcy Rodriguez una prin care sfidează SUA sau una prin care spune venezuelenilor ce vor să audă? 

