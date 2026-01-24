€ 5.0943
DCNews Stiri Mii de susținători ai lui Maduro au manifestat pentru eliberarea acestuia
Data actualizării: 12:40 24 Ian 2026 | Data publicării: 12:13 24 Ian 2026

Mii de susținători ai lui Maduro au manifestat pentru eliberarea acestuia
Autor: Elena Aurel

nicolas maduro 3 preşedinte venezuelean Nicolas Maduro / Foto Agerpres

Mii de susținători ai lui Nicolas Maduro au umplut străzile din Caracas și au cerut eliberarea acestuia.

Mii de susţinători ai fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro, capturat într-o spectaculoasă operaţiune militară americană pe 3 ianuarie, au demonstrat vineri pentru eliberarea sa, la aniversarea căderii dictaturii militare din 1958, informează AFP şi Agerpres.

Preşedinta interimară Delcy Rodriguez, fostă vicepreşedintă a lui Maduro, a urmărit o apropiere cu Washingtonul, dar guvernul a continuat să ceară returnarea lui Maduro, care era preşedinte din 2013.

"Îi vrem înapoi", se putea citi pe un banner imens afişat lângă Piaţa O'Leary din centrul oraşului Caracas.

VEZI ȘI: Noua strategie de apărare a SUA: Europa nu mai e o prioritate pentru Trump

Reacții pro-Maduro la miting

Marlene Blanco, o contabilă în vârstă de 65 de ani, consideră capturarea lui Maduro "ilegală" şi "nedreaptă".

"Petrolul ne aparţine. Şi trebuie plătit corespunzător", a adăugat ea, referindu-se la încercările preşedintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra petrolului venezuelean.

"Cel mai mare triumf al nostru în aceste zile va fi aducerea înapoi a preşedintelui Maduro şi a Ciliei" Flores, Prima Doamnă, a declarat influentul ministru de interne, Diosdado Cabello, în timpul mitingului, în remarci difuzate la televiziunea de stat.

Totodată, el a dat asigurări că preşedinta interimară are "sprijinul deplin al partidului de guvernământ" pentru a "continua să meargă mai departe". 

