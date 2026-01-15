SUA au început vânzarea de petrol venezuelean. Prima tranzacție a fost de 500 de milioane de dolari

Statele Unite au făcut primul pas concret în valorificarea petrolului venezuelean. O primă vânzare de țiței, estimată la 500 de milioane de dolari, a fost deja finalizată, potrivit unui oficial al administrației americane citat de CNN.

Surse guvernamentale spun că această tranzacție nu va rămâne una singulară. Alte vânzări de petrol sunt așteptate să aibă loc atât în zilele următoare, cât și pe parcursul săptămânilor viitoare, pe măsură ce operațiunile comerciale sunt extinse.

Decizia vine la scurt timp după intervenția Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolás Maduro, la începutul acestei luni. De atunci, președintele Donald Trump a transmis în mod repetat că administrația sa intenționează să valorifice rezervele masive de petrol ale țării sud-americane.

Cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru refacerea sectorului energetic venezuelean

Vineri, Trump a afirmat că industria petrolieră ar putea investi cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru refacerea sectorului energetic venezuelean, grav afectat după ani de declin. Totuși, administrația nu a oferit explicații clare privind modul în care a fost calculată această sumă.

Planurile Washingtonului au fost întâmpinate cu rezerve din partea liderilor din industria energetică americană. Prezenți vineri la Casa Albă, mai mulți directori executivi au ridicat semne de întrebare legate de fezabilitatea investițiilor în Venezuela.

„Nu se poate investi”, le-a spus CEO-ul ExxonMobil, Darren Woods, oficialilor, discutând despe obstacolele din calea desfășurării de afaceri în Venezuela. „Există o serie de cadre legale și comerciale care ar trebui stabilite ca să putem măcar înțelege ce fel de randamente am obține din investiție.”

Reticența nu a fost una izolată. Alți lideri din sectorul energetic au exprimat și ei îndoieli similare, invocând instabilitatea juridică și economică din această țară aflată într-o criză profundă. După întâlnirea prelungită de la Casa Albă, Trump și consilierii săi au plecat fără angajamente ferme din partea companiilor privind investiții de amploare în Venezuela.

"Echipa președintelui Trump facilitează discuții pozitive și continue cu diverse companii petroliere"

În acest context, detaliile legate de prima vânzare de petrol rămân limitate. Miercuri, Casa Albă nu a oferit informații suplimentare despre cumpărători sau condițiile tranzacției. Într-un comunicat oficial, purtătoarea de cuvânt Taylor Rogers a declarat că „echipa președintelui Trump facilitează discuții pozitive și continue cu diverse companii petroliere care sunt gata și dispuse să facă investiții fără precedent pentru a restaura infrastructura petrolieră a Venezuelei”.

Tot miercuri, Reuters a relatat că petrolul venezuelean este oferit pe piață la un preț mai mic decât cel al altor producători, inclusiv Canada, o strategie menită să atragă comercianți într-un context de incertitudine politică și economică.

Pentru moment, prima tranzacție de 500 de milioane de dolari marchează debutul oficial al Statelor Unite în vânzarea petrolului venezuelean, un proces care ar putea avea implicații majore atât pentru piața globală a energiei, cât și pentru viitorul economic al Venezuelei.

