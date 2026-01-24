Noua strategie de apărare a SUA: Europa nu mai e o prioritate pentru Trump

Statele Unite vor rămâne un aliat cheie al NATO şi un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne şi descurajării Chinei, conform noii strategii naţionale de apărare a administraţiei preşedintelui Donald Trump, publicată vineri seară, informează sâmbătă dpa şi Agerpres.

Documentul precizează că Washingtonul va continua să joace un rol central în cadrul NATO, chiar dacă îşi ajustează prezenţa militară în Europa. Se mai menţionează totodată că, "deşi Europa rămâne importantă, are o cotă mai mică şi în scădere din puterea economică globală".

Strategia prevede că, deşi SUA vor rămâne implicate în Europa, "trebuie să prioritizeze - şi o va face - apărarea internă a SUA şi descurajarea Chinei".

Meloni, avertisment pentru UE: Trump nu e nebun sau imprevizibil, lupta împotriva lui e o idee proastă

Aliaţii, chemaţi să preia conducerea împotriva ameninţărilor regionale

În Europa şi în alte regiuni, se aşteaptă ca aliaţii să preia conducerea împotriva ameninţărilor care sunt mai severe pentru ei decât pentru SUA, cu ceea ce strategia numeşte "sprijin critic, dar mai limitat din partea Statelor Unite".

Strategia de apărare vine după lansarea noii strategii de securitate naţională a SUA la începutul lunii decembrie, care a fost considerată pe scară largă o ruptură cu tradiţia unei cooperări transatlantice strânse.

Documentul respectiv afirma că strategiile anterioare ale SUA nu au acordat suficientă importanţă intereselor naţionale fundamentale şi au prioritizat apărarea altor ţări în detrimentul populaţiei SUA. Noua abordare, se arăta în document, este ghidată de principiul "America First" (America pe primul loc - n.r.).

China nu mai este principala prioritate de securitate a Pentagonului

În documentul dat publicităţii vineri, Departamentul Apărării SUA a anunţat că principalul obiectiv al armatei americane nu mai este China, ci "patria americană", aşa cum sunt SUA numit în document, şi emisfera vestică.

Priorităţile stabilite în Strategia Naţională de Apărare 2026, un raport realizat din patru în patru ani, diferă semnificativ de cele ale fostei administraţii democrate a preşedintelui Joe Biden, eforturile fiind orientate mai mult spre interior, cum ar fi securizarea frontierei şi combaterea narcoticelor, comentează NBC News.

De altfel, orientarea către teritoriul naţional este prioritatea numărul unu în noua strategie de apărare a Pentagonului. În document se menţionează că ţara nu urmăreşte o agendă izolaţionistă, dar explică de ce SUA îşi doreşte ca aliaţii să facă mai mult, în timp ce armata se concentrează mai mult pe teritoriul naţional.

Opţiuni credibile pentru garantarea accesului militar şi comercial al SUA la teritorii cheie, în special Groenlanda, Golful Mexicului şi Canalul Panama

Accentul principal pus pe teritoriul naţional include o secţiune despre faptul că SUA nu mai cedează teren important în emisfera vestică şi despre modul în care Pentagonul va oferi preşedintelui Donald Trump "opţiuni credibile pentru a garanta accesul militar şi comercial al SUA la teritorii cheie, din Arctica până în America de Sud, în special Groenlanda, Golful Americii (Golful Mexicului - n.r.) şi Canalul Panama".

"Ne vom asigura că Doctrina Monroe este respectată în zilele noastre", adaugă raportul, referindu-se la doctrina de politică externă din secolul al XIX-lea care afirmă că sfera de influenţă a SUA se extinde în întreaga emisferă vestică.

Prioritatea numărul doi pentru Pentagon este acum China, care a fost caracterizată în raportul din 2022 drept cel mai important competitor strategic al SUA, în parte datorită revendicărilor teritoriale ale Beijingului în Marea Chinei de Sud şi comportamentului său agresiv faţă de aliaţii SUA.

Noul raport notează că SUA nu încearcă să "stranguleze sau să umilească" China, ci mai degrabă ar trebui să descurajeze ţara "prin putere, nu prin confruntare". Raportul precizează că Pentagonul "va oferi forţa militară pentru diplomaţia vizionară şi realistă a preşedintelui Trump, creând astfel condiţiile pentru un echilibru de putere în Indo-Pacific care să ne permită tuturor - Statelor Unite, Chinei şi altora din regiune - să ne bucurăm de o pace decentă".

A treia prioritate a Pentagonului este creşterea împărţirii sarcinilor între aliaţi, inclusiv Canada şi Mexicul din emisfera vestică şi europeni pe continentul lor. A patra prioritate este reconstrucţia bazei industriale de apărare.

Rusia, o ameninţare persistentă, dar gestionabilă pentru membrii estici ai NATO

Pe măsură ce războiul dintre Rusia şi Ucraina se apropie de borna de patru ani, Moscova este menţionată relativ pe scurt în raport.

Rusia este descrisă ca o "ameninţare persistentă, dar gestionabilă, pentru membrii estici ai NATO în viitorul previzibil" şi se menţionează că Pentagonul se va asigura că forţele americane sunt pregătite să se apere împotriva ameninţărilor ruseşti "la adresa patriei americane".

"Din fericire, aliaţii noştri NATO sunt substanţial mai puternici decât Rusia - care nu este nici pe departe. (...) aliaţii noştri din NATO sunt puternic poziţionaţi pentru a-şi asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convenţională a Europei, cu sprijin critic, dar mai limitat, din partea SUA. Aceasta include să preia conducerea în sprijinirea apărării Ucrainei", se menţionează în raportul Pentagonului.

Potrivit sursei citate, războiul din Ucraina trebuie să se încheie, însă aceasta este în primul rând responsabilitatea Europei.

"Asigurarea şi menţinerea păcii va necesita, prin urmare, leadership şi angajament din partea aliaţilor noştri NATO", potrivit raportului postat pe site-ul Departamentului Apărării SUA.

Pentagonul include ordinea internaţională bazată pe reguli printre "chestiuni abstracte efemere"

Spre deosebire de rapoartele anterioare privind Strategia Naţională de Apărare din perioada preşedinţiilor republicane şi democrate, versiunea din 2026 este în mod evident politică, concentrându-se atât pe preşedintele Joe Biden, cât şi pe administraţiile anterioare.

"Pentru prea multă vreme, guvernul SUA a neglijat - chiar a respins - plasarea americanilor şi a intereselor lor concrete pe primul loc. Administraţiile anterioare au irosit avantajele noastre militare, vieţile, bunăvoinţa şi resursele poporului nostru în proiecte grandioase de construire a naţiunii şi în promisiuni auto-satisfăcătoare de a susţine chestiuni abstracte efemere, cum ar fi ordinea internaţională bazată pe reguli", se arată în raport.

"Preşedintele Trump a schimbat decisiv acest lucru, punând cu curaj americanii pe primul loc pentru a reda cu adevărat măreţia Americii", se arată în raport. "Vom fi sabia şi scutul care vor descuraja războiul, având ca scop pacea - dar gata să luptăm şi să câştigăm războaiele necesare naţiunii, dacă vom fi chemaţi", se mai menţionează în raport.

Israelul, un aliat model

Raportul face referire şi la Iran, dar mai degrabă pentru a insista pe succesul operaţiunii militare a SUA de anul trecut, în timpul aşa-numitului Război de 12 zile care "a distrus programul nuclear al Iranului", alături de Israel, care este descris în raport drept "un aliat model".

"Chiar şi aşa, deşi Iranul a suferit eşecuri severe în ultimele luni, pare să fie hotărât să-şi reconstituie forţele militare convenţionale. Liderii Iranului au lăsat deschisă şi posibilitatea de a încerca din nou să obţină o armă nucleară, inclusiv prin refuzul de a se angaja în negocieri semnificative", se arată în raport, care menţionează totodată că SUA dispun de "oportunităţi semnificative".

În acest sens, Pentagonul menţionează că "Israelul a demonstrat de mult timp că este atât dispus, cât şi capabil să se apere cu sprijin critic, dar limitat, din partea Statelor Unite".

"De asemenea, în Golf, partenerii SUA sunt din ce în ce mai dispuşi şi capabili să facă mai mult pentru a se apăra împotriva Iranului şi a intermediarilor săi, inclusiv prin achiziţionarea şi detaşarea unei game largi de sisteme militare americane. Acest lucru creează şi mai multe oportunităţi pentru noi de a permite fiecărui partener să facă mai mult pentru apărarea sa. De asemenea, ne va permite să promovăm integrarea între partenerii regionali, astfel încât aceştia să poată face şi mai mult împreună", se mai menţionează în noua strategie de apărare a SUA.

Coreea de Nord, o ameninţare militară directă

Republica Populară Democratică Coreea (RPDC, denumirea oficială a Coreei de Nord - n.r.) reprezintă o ameninţare militară directă pentru Republica Coreea (Coreea de Sud - n.r.), precum şi pentru Japonia, ambele fiind aliate ale SUA prin tratate", potrivit noii strategii a Pentagonului.

Potrivit acestei strategii, "deşi multe dintre forţele convenţionale mari ale Coreei de Nord sunt învechite sau prost întreţinute, Coreea de Sud trebuie să rămână vigilentă în faţa ameninţării unei invazii nord-coreene. Forţele de rachete ale Coreei de Nord sunt, de asemenea, capabile să atace ţinte în Coreea de Sud şi Japonia cu arme convenţionale şi nucleare, precum şi cu alte arme de distrugere în masă".

Totodată, Pentagonul avertizează că "forţele nucleare ale RPDC sunt din ce în ce mai capabile să ameninţe patria americană", deoarece cresc în dimensiuni şi sofisticare şi prezintă un pericol clar şi prezent de atac nuclear asupra SUA.