DCNews Stiri Internațional După arestarea lui Maduro, SUA vor să pună în aplicare un plan pentru a crește mai rapid producția de petrol în Venezuela
Data publicării: 07:54 25 Ian 2026

După arestarea lui Maduro, SUA vor să pună în aplicare un plan pentru a crește mai rapid producția de petrol în Venezuela
Autor: Darius Muresan

Maduro pledează nevinovat în fața tribunalului federal din New York. Imagine cu Nicolas Maduro, în timp ce este dus în fața tribunalului federal din New York. Foto: captură video Al Jazeera

Discuţiile includ posibilitatea de a mobiliza SLB, Halliburton şi Baker Hughes pentru repararea şi înlocuirea echipamentelor învechite şi pentru revitalizarea sondelor de foraj mai vechi.

Planul urmăreşte ca, prin modernizarea infrastructurii, Venezuela să poată majora producţia cu câteva sute de mii de barili pe zi pe termen scurt.

Echipamentele moderne şi tehnicile americane ar putea reporni rapid sonde existente şi pune în funcţiune noi capacităţi în doar câteva luni, notează News.ro.

Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că firmele americane vor începe în curând forajul în Venezuela, subliniind obiectivul Washingtonului de a impulsiona producţia după capturarea liderului Nicolás Maduro la începutul lunii.

Casa Albă, Chevron, SLB, Halliburton şi Baker Hughes nu au oferit comentarii imediate.

Trump a vorbit din nou cu Maria Machado, dar laudă leadershipul puternic al lui Delcy Rodriguez

Între timp președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că a vorbit din nou cu lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, dar, în același timp, a susținut că guvernul interimar al chavistei Delcy Rodriguez demonstrează un 'leadership foarte puternic', informează Agerpres și EFE.

'În acest moment, demonstrează un leadership foarte puternic. De asemenea, am vorbit astăzi cu Maria (Corina Machado), pe care o apreciez foarte mult, dar Delcy (Rodriguez) a demonstrat un leadership foarte ferm, cel puțin până acum, asta trebuie spus', le-a răspuns Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One, întrebat despre posibilitatea ca Washingtonul să permită președintei interimare a Venezuelei să rămână la putere.

Președintele american a exclus inițial posibilitatea ca Machado, despre care a spus că nu are suficient sprijin în țara sa, să conducă procesul de tranziție din Venezuela în perioada post-Maduro și a susținut-o pe chavista Rodriguez pentru a menține stabilitatea în țară.

Cu toate acestea, după ce Machado, care se află la Washington de săptămâna trecută, s-a întâlnit cu el și i-a dăruit medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care activista a câștigat-o în 2025, Donald Trump a spus că i-ar plăcea să o 'implice' în viitorul țării.

În timpul intervențiilor sale în capitala americană, Maria Corina Machado a declarat că actualul guvern venezuelean trebuie să părăsească puterea pentru că este o moștenire a chavismului și, în acest sens, a promis că va transforma Venezuela, cu ajutorul administrației Trump, într-o țară 'liberă'.

Trump a vorbit, de asemenea, despre comercializarea petrolului venezuelean realizată de Washington, după ce Delcy Rodriguez a anunțat marți intrarea a 300 de milioane de dolari în țara sud-americană, trimiși din SUA.

Președintele SUA a lăsat să se înțeleagă că țara sa beneficiază, de asemenea, de pe urma acestor operațiuni, deși nu a furnizat detalii concrete despre acordul încheiat între autoritățile venezuelene și cele americane în privința vânzării de petrol.

'Țara noastră se va îmbogăți, ceea ce înseamnă că taxele noastre vor scădea și lor le va merge mai bine. Venezuelei îi va merge mai bine ca oricând cu noi', a afirmat Donald Trump. 

