Premierul Canadei ia măsuri pentru scăderea prețurilor alimentelor pentru familiile cu venituri mici
Data publicării: 19:55 26 Ian 2026

Premierul Canadei ia măsuri pentru scăderea prețurilor alimentelor pentru familiile cu venituri mici
Autor: Ioan-Radu Gava

mark-carney_91630800 FOTO: Agerpres / Vot la limită în Canada: Sprijinul surpriză din opoziție îl menține pe Mark Carney la putere

Premierul canadian Mark Carney a anunțat măsuri menite să diminueze costurile alimentelor.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunţat luni o serie de măsuri menite să diminueze costurile alimentelor pentru familiile cu venituri mici care se confruntă cu creşterea cheltuielilor de trai, inclusiv prin extinderea unui credit fiscal asupra produselor alimentare, relatează Reuters.

"Şocurile lanţului de aprovizionare global cauzate de tarife, fenomenele meteorologice generate de o climă în schimbare şi perturbările geopolitice au determinat o creştere a preţurilor alimentelor mai rapidă decât inflaţia generală", a declarat Carney în cadrul unei conferinţe de presă.

Pentru a ajuta familiile cu venituri mici şi modeste să facă faţă costurilor ridicate ale alimentelor, Carney a declarat că guvernul va creşte suma creditului GST - o taxă pe vânzări - cu 25% pentru o perioadă de cinci ani.

CITEȘTE ȘI                -               Semnal din SUA privind dezmembrarea Canadei: Oamenii vor suveranitate. Vor ceea ce au Statele Unite

"Acest lucru va aduce sute de dolari în plus în conturile bancare a peste 12 milioane de canadieni", a spus el. Accesibilitatea este o problemă majoră în Canada, în special pentru preţurile alimentelor, care au continuat să crească în ciuda diminuării inflaţiei generale.

În timp ce publicul şi-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la creşterea costurilor alimentelor, marii şi micii comercianţi au continuat să transmită mai departe creşterile de preţuri legate de condiţiile meteorologice nefavorabile din regiunile cheie de creştere şi de tarifele impuse de preşedintele american Donald Trump.

Guvernul va oferi, de asemenea, o plată unică în acest an, echivalentă cu 50% din reducerea GST.

Măsurile ar costa guvernul 3,1 miliarde de dolari canadieni (2,26 miliarde de dolari americani) în primul an şi între 1,3 şi 1,8 miliarde de dolari canadieni în fiecare dintre următorii patru ani, a spus premierul.

Guvernul a alocat, de asemenea, 500 de milioane de dolari canadieni pentru investiţii de capital în sectorul alimentar, 150 de milioane de dolari canadieni pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi sprijin pentru băncile de alimente şi programele alimentare comunitare.

