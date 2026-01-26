Când sunt Moșii de Iarnă în 2026 și cum ne pregătim. Sâmbăta Morților pică în februarie

”Moșii de iarnă” este o zi dedicată rugăciunii și pomenirii celor trecuți la cele veșnice, nu doar pentru rudele apropiate. Cuvântul ”moși” se referă la înaintași, bătrâni, străbuni etc.

Moşii de Iarnă nu au o dată fixă în calendar. Ziua în care se face prăznuirea este aleasă în funcţie de perioada în care este Săptămâna Mare în anul respectiv.

Moșii de Iarnă pică pe 14 februarie 2026

Calendarul creștin-ortodox include, în fiecare an, patru sărbători de Moși. Anul 2026 începe cu Moșii de iarnă, prăznuiți pe data de 14 februarie.

Ziua cade în sâmbăta care precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cunoscută și ca Lăsatul Secului de carne. Este sâmbăta care marchează începutul perioadei de pregătire pentru Postul Paștelui / Postul Mare.

Ce pregătim pentru a da de pomană în Sâmbăta Morților

De asemenea, ”Moșii de Iarnă” păstrează obiceiuri populare românești, oferind credincioșilor un prilej de reflecție și rugăciune pentru sufletele strămoșilor.

Vezi și - Mulți cred că se roagă corect, dar fac o greșeală. Purtătorul de cuvânt al BOR: Ce dă, de fapt, valoare cuvintelor / video

În acastă zi se merge la biserică, se participă la Sfânta Liturghie și la slujba de parastas, care se oficiază la final. De asemenea, se aduc la biserică vin, colivă, colaci, lumânări. De menționat, credincioșii scriu numele celor adormiți pe hârtie, numite pomelnice, și le dau preotului pentru ca cei trecuți la cele veșnice să fie pomeniți, atât la Sfânta Liturghie, cât și la parastas.

Totodată, se dau pomeni pentru sufletele morților, respectiv mâncare, fructe, dulciuri, pachete, după preferințele și dorința fiecăruia. Tot în această zi se aprind lumânări la morminte ori în biserică.

Alte tradiții cu ocazia Moșilor de Iarnă

Tradiţia spune că, de Sâmbăta Morţilor se dă de pomană colivă, colaci, piftie, sarmale, carne, mere, struguri, totul în funcție de disponibilitatea și preferințele credincioșilor. Se spune că nu este bine să refuzi pomana și că sufletele morților ”așteaptă” rugăciunea.

Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit ca ziua în care să se oficieze pomenirea celor adormiți să fie sâmbăta pentru că este ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a stat cu trupul în mormânt și cu sufletul în iad, astfel încât să îi elibereze pe drepții adormiți.

Vezi și - Când AI-ul ia locul omului: Poziția Bisericii Ortodoxe despre inteligența artificială