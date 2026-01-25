Iranul transmite SUA că are degetul pe trăgaci și e gata să arunce Orientul în aer. Armada americană provoacă deja vu-ul Venezuela

Mai multe organizații umanitare vorbesc despre un număr uriaș de morți în Iran, unde se protestează în continuare împotriva regimului. Protestele au început din cauza situației economie precare din Iran și au preluat un caracter politic împotriva regimului ayatollahilor.

Înlăturarea de la putere a vârstnicului și bolnavului lider suprem Ali Khamenei nu a avut succes, regimul folosind forța militară împotriva protestatarilor. Potrivit cifrelor ONG-urilor umanitare vorbim de aproximativ 5.000 de morți.

Deși regimul a relaxat măsurile privind accesul la internet, Iranul rămâne izolat.

SUA au amenințat în repetate rânduri cu o intervenție militară în cazul în care regimul teocrat va continua să suprime brutal protestele din zeci de orașe ale țării.

Iranul spune că e cu „degetul pe trăgaci”

Gărzile Revoluționare Islamice, o forță paramilitară iraniană care a jucat un rol esențial în înăbușirea protestelor soldate cu mii de morți, este „mai pregătită ca niciodată, cu degetul pe trăgaci”, a declarat comandantul Gărzilor, generalul iranian Mohammad Pakpour, citat de Times of Israel. Declarațiile vin pe fondul în care o impresionantă armadă americană se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

„Gărzile Revoluționare Islamice și întregul Iran sunt mai pregătiți ca niciodată, cu degetul pe trăgaci, să execute ordinele și directivele comandantului-șef” - generalul iranian Mohammad Pakpour

Iranul transmite cu alte cuvinte că e mai pregătit decât a fost în vara anului trecut, în timpul a ceea ce istoriografia a numit Războiul de 12 Zile.

Acela a fost primul conflict militar direct din istorie între Israel și Iran și a cunoscut o escaladarea fără precedent după ce SUA au atacat la rândul lor Iranul, folosind bombardiere strategice B-2 Spirit pentru a lovi trei situri nucleare iraniene. E vorba de facilitățile nucleare Fordow, Natanz și Isfahan.

Iranul a lansat la rândul lui sute de rachete și drone împotriva Israelului, punând o presiune fără precedent pe apărarea israeliană.

Cel puțin două orașe mari israeliene au fost lovite de rachete cvasi-hipersonice Fattah-1 iraniene, care coboară la un unghi foarte abrupt, cu o viteză de zece ori mai mare decât cea a sunetului. De asemenea, aceste rachete sunt capabile să facă unele manevre, ceea ce le face dificil de interceptat în ultima parte a zborului.

Iranienii au reușit la rândul lor să provoace daune. Inclusiv o clădire rezidențială din centrul Tel Avivului, aflată în apropierea sediului Ministerului Apărării, a fost lovită puternic.