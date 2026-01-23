€ 5.0943
Starea gravă a lui Kadîrov declanșează planuri secrete de succesiune în Cecenia. Moscova se teme că Ucraina ar putea exploata separatismul
Data actualizării: 00:08 24 Ian 2026 | Data publicării: 23:59 23 Ian 2026

Starea gravă a lui Kadîrov declanșează planuri secrete de succesiune în Cecenia. Moscova se teme că Ucraina ar putea exploata separatismul
Autor: Tiberiu Vasile

Starea gravă a lui Kadîrov declanșează planuri secrete de succesiune în Cecenia. Moscova se teme că Ucraina ar putea exploata separatismul Ramzan Kadîrov , liderul cecen. Foto: Agerpres

Starea lui Ramzan Kadîrov , liderul cecen, se agravează, iar Kremlinul pregătește succesiunea în Cecenia, temându-se că Ucraina ar putea exploata vechile tensiuni separatiste în regiune.

În ultimele luni, liderul cecen, Ramzan Kadîrov, în vârstă de 49 de ani ar fi suferit o deteriorare accentuată a stării fizice. La finalul lunii decembrie, Ramzan Kadîrov a fost transportat de urgență la Moscova, unde a fost internat. Câteva săptămâni mai târziu, la început de ianuarie, serviciile de informații ucrainene au susținut public că acesta ar suferi de insuficiență renală.

Problemele de sănătate au început să apară de ceva vreme. În vara anului trecut a fost la un pas de înec în timpul unei vacanțe în Turcia, după ce și-a pierdut brusc cunoștința în apă și a început să se scufunde.

CITEȘTE ȘI: Kadîrov, la un pas de moarte. Liderul cecen, salvat în ultimul moment de la înec: Și-a pierdut brusc cunoștința și s-a scufundat

Cecenia, sub lupa Kremlinului

Kremlinul ar fi activat deja mecanismele interne pentru succesiunea puterii în Cecenia, cu un obiectiv clar: menținerea controlului asupra republicii din Caucaz și evitarea oricărui moment care ar putea fi speculat în detrimentul Rusiei, având în vedere istoricul separatist al Ceceniei. Potrivit unor surse apropiate cercurilor de decizie de la Moscova, climatul politic de la Groznîi este extrem de tensionat, iar deciziile sunt luate într-un cadru restrâns, pregătite pentru a fi aplicate rapid în momentul dispariției actualului lider, scrie dialog.

Procesele politice care se desfășoară în prezent sunt atent ascunse publicului. Nimic nu scapă în exterior, iar negocierile sunt descrise drept extrem de complicate. Totodată, Ramzan Kadîrov încearcă să își securizeze moștenirea politică și influența familiei, miza principală fiind un soi de succesiune dinastică.

Miza familiei Kadîrov

Planul central îl vizează pe Adam Kadîrov, fiul liderului cecen, în vârstă de 18 ani. Acesta a fost deja promovat în structuri-cheie ale aparatului de securitate al republicii încă de când era minor, într-un proces accelerat de legitimare internă.

CITEȘTE ȘI: Fiul minor al lui Kadîrov, numit șeful consiliului de securitate din Cecenia

În jurul lui Adam gravitează oameni considerați loiali familiei Kadîrov. Printre ei se află Adam Delimkhanov și Magomed Daudov, figuri grele ale regimului de la Groznîi. Delimkhanov, veteran al războaielor cecene, este asociat cu controlul rețelelor din diaspora și al structurilor de forță. Daudov, în schimb, gestionează aparatul guvernamental și mecanismele interne de presiune.

Dictatură cu reguli de clan

Politologii descriu Cecenia drept un caz aproape unic în Federația Rusă. Potrivit acestora este o dictatură construită în jurul unei familii, cu transfer de putere pregătit pe linie dinastică. Ramzan Kadîrov și-a dezvoltat influența de-a lungul anilor prin alianțe de clan și prin căsătorii strategice ale copiilor săi cu familii influente, tocmai pentru a garanta protecția familiei după moartea sa.

Un element-cheie rămâne controlul forței armate. Liderul Ceceniei dispune de zeci de mii de luptători care, deși figurează oficial sub umbrela Ministerului rus de Interne, răspund în realitate direct comenzilor sale.

„În cadrul Federației Ruse a apărut un subiect în care există o dictatură personalistă cu o metodă dinastică de transfer al putere”, a spus politologul Dmitri Dubrovski despre situația din Cecenia.

Condiția Moscovei: stabilitate totală

Pentru Kremlin, regula este una singură. Orice succesor trebuie să garanteze stabilitatea absolută a regiunii, mai ales în contextul războiului din Ucraina. O Cecenie instabilă este un scenariu pe care Moscova nu și-l poate permite. Teama structurilor ruse este că administrația de la Kiev ar putea specula la maximum situația, iar continuitatea sistemului primează în fața oricărei alte opțiuni.

Printre numele analizate inițial s-a aflat și Apti Alaudinov, însă acesta ar fi fost scos din calcul pe motiv că nu ar avea suficientă autoritate, nici în republică, nici în diaspora cecenă.

Experții nu exclud complet apariția unor tensiuni între clanuri sau a unor încercări de opoziție, în cazul în care influența familiei Kadîrov se va diminua. Totuși, protestele de amploare sunt considerate puțin probabile, cel puțin pe termen scurt.

„Un număr foarte mare de locuitori ai Republicii Cecene speră ca acest guvern să se prăbușească. Speră, dar nu o exprimă. Dar dacă dai jos ochelarii roz, mulți înțeleg că absolut nimic nu se va schimba... Oricum, nu va fi mai bine”, a spus Amina Larsson de la asociația Vayfond.

Pe măsură ce starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov rămâne sub semnul incertitudinii, lupta pentru control și continuitate în Cecenia pare deja declanșată, chiar dacă, oficial, nimeni nu recunoaște acest lucru.

ramzan kadirov
cecenia
rusia
ucraina

ramzan kadirov
cecenia
rusia
ucraina
