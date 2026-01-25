Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric

Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a fost cufundată în întuneric în noaptea de sâmbătă spre duminică
De ce? Furnizorul local de energie electrică a anunțat că s-a produs o pană de curent din cauza vânturilor puternice, informează AFP și Agerpres.
Alimentat în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproximativ 50 km sud-est, oraşul Nuuk, cu o populaţie de aproximativ 20.000 de locuitori, a fost brusc cufundat în întuneric în jurul orei 22:30 (00:30 GMT), au relatat jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului.
Trei ore mai târziu, curentul fusese restabilit doar parţial în unele părţi ale oraşului.
Pe pagina sa de Facebook, compania Nukissiorfiit a explicat că vânturile puternice au provocat o pană de curent şi că este în proces de pornire a unui generator de rezervă.
Acest incident are loc la câteva zile după ce guvernul groenlandez a publicat o broşură care oferă sfaturi populaţiei în caz de criză în acest teritoriu autonom danez râvnit de preşedintele american Donald Trump.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News