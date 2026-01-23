€ 5.0943
DCNews Stiri Anchetă în Franța, după moartea a doi bebeluși: Posibilă legătură cu lapte praf rechemat de la vânzare
Data publicării: 21:30 23 Ian 2026

Anchetă în Franța, după moartea a doi bebeluși: Posibilă legătură cu lapte praf rechemat de la vânzare
Autor: Iulia Horovei

mama bebelus lapte praf sugar Lapte în biberon. În plan secund, o mamă și bebelușul său. Sursa foto: Freepik

Autoritățile franceze investighează moartea a doi bebeluși, posibil legată de loturi de lapte praf recent rechemate de la vânzare.

Autoritățile din Franța au demarat o anchetă după decesele a doi bebeluși, pe fondul rechemării unor loturi de lapte praf pentru sugari de către companiile Nestlé și Lactalis, la începutul anului, din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă. Ministerul francez al Sănătății a confirmat, vineri, 23 ianuarie, examinările în curs, potrivit The Independent.

Posibilă legătură între deces și laptele praf rechemat de la vânzare

Unul dintre bebeluși, care a murit în Pessac, în sud-vestul Franței, fusese hrănit cu lapte praf Guigoz, fabricat de grupul elvețian Nestlé. Parchetul din Bordeaux a declarat că este în curs de desfășurare o anchetă privind posibila cauză a acestui deces.

Evoluția evenimentelor vine în urma rechemărilor efectuate de Nestlé și de grupul francez privat Lactalis, care au retras loturi de lapte pentru sugari vândute în Franța din cauza unei potențiale contaminări cu cereulidă. Această toxină provoacă simptome precum greață și vărsături.

Formula specifică pentru sugari consumată de al doilea bebeluș nu a fost încă identificată.

În ciuda investigațiilor, Ministerul a subliniat că în prezent nu există dovezi care să lege direct decesele sugarilor de produsele de lapte praf rechemate.

Compania Nestlé a recunoscut, pentru Reuters, anchetele în curs: „Așa cum au declarat autoritățile, în acest stadiu nimic nu indică vreo legătură între aceste evenimente tragice și consumul produselor noastre”.

Lactalis a declarat că nu a primit niciun raport de la autoritățile sanitare.

Rechemări de la raft și anchete în curs

„Două rapoarte privind decesele sugarilor au fost aduse în atenția autorităților sanitare, implicând copii despre care s-a raportat că au consumat laptele praf afectat de rechemări. Până în prezent, nicio legătură cauzală nu a fost stabilită științific”, a declarat Ministerul francez al Sănătății într-un comunicat. 

„Sunt în curs de desfășurare analize suplimentare, iar aceste cazuri sunt investigate de procurorii publici competenți”, a adăugat acesta.

Lansarea unei anchete este o procedură standard după moartea suspectă a unui bebeluș. Birourile procurorului public din Angers, vestul Franței, unde a avut loc celălalt deces, nu au răspuns solicitării Reuters de a comenta. 

Lactalis, cel mai mare grup de lactate din lume, a retras de pe piață produsele lactate pentru sugari în 18 țări, iar Nestlé în zeci de țări.

Un alt grup francez, Danone, a blocat un lot de lapte praf fabricat special pentru piața din Singapore. Toate cele trei companii au declarat că măsurile au fost de precauție.

Ministerul francez al Agriculturii a declarat, miercuri, că rezultatele unei prime anchete judiciare sunt așteptate în următoarele 10 zile. Investigațiile sale au identificat un ulei bogat în acid arahidonic (ARA), produs de un furnizor chinez, ca fiind sursa contaminării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nestle
lactalis
lapte praf
franta
bebelusi
