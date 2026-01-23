€ 5.0943
Stiri

Cu ce se ocupă soția lui Marian Godină, Georgiana. Detalii învăluite în mister despre viața sa
Data actualizării: 19:41 23 Ian 2026 | Data publicării: 19:08 23 Ian 2026

Cu ce se ocupă soția lui Marian Godină, Georgiana. Detalii învăluite în mister despre viața sa
Autor: Andrei Itu

georgiana godina Georgiana și Marian Godină / Foto Facebook Marian Godină

Soția lui Marian Godină, Georgiana, a ajuns în atenția reflectoarelor ca fiind soția fostului polițist. Dar cine este Georgiana Godină și cu ce se ocupă?

Georgiana Godină este cunoscută, mai ales, ca fiind soția polițistului și influenceri‑ului Marian Godină.  Marian Godină și Georgiana s-au căsătorit, pe data de 19 mai 2018, în aceeași zi cu nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Din luna iulie 2022, au reușit să devină pentru prima dată părinți.

Cu ce se ocupă Georgiana Godină

Georgiana Godină a fost prezentată în mediul online și media, în ultimi ani, ca fiind parte din viața personală a lui Marian Godină. Georgiana Godină este implicată în viața de familie, precum și creșterea copiilor lor.  Ea a fost menționată că administrează un magazin online, însă oficial nu se știe ce profesie are.

Godină a spus că soția sa ”nu muncește cu normă întreagă”

Într‑un interviu, Marian Godină a zis că Georgiana ”nu muncește cu normă întreagă”, iar dacă lucrează este administrarea unui magazin online cu cărucioare pentru copii. Faptul nu este confirmat oficial de Georgiana Godină.

De asemenea, informații despre viața profesională independentă ori alte detalii biografice complete ale Georgianei Godină nu sunt disponibile în mod public.

Georgiana Godină are 29 de ani ani și 2 copii cu polițistul

Georgiana și Marian Godină au doi copii împreună. Prima lor fiică se numește Maria și s‑a născut în iulie 2022. În anul 2024, s-a născut al doilea copil, o fetiță pe nume Irina. Georgiana nu apare atât de des ca Marian în media, însă pozele cu ea postate pe conturile polițistului adună numeroase aprecieri și comentarii.

Georgiana Godină se ocupă, acum, de Facebook-ul lui Marian

Marian Godină a anunțat, la început de ianuarie 2026, că și-a încetat concediul pentru creșterea copilului deoarece trebuie să plece din România. Fostul polițist se afla în concediul de creștere a copilului, pentru a doua oară. 

Acesta spune că inițial a dorit să-și suspenda plata concediului, dar în cele din urmă a hotărât să îl anuleze. Vezi detalii aici! De asemenea, de postările, de pe Facebook, se ocupă Georgiana, soția sa.

Marian Godină a ajuns în atenția publică între 2015-2016, când scria pe rețelele sociale mesaje despre persoane publice. 

Vezi și - Unde a dispărut Godină: ”Șapte zile fără Marian, de 3 zile nu mai știu nimic de el”

Urmăriți DCNews și pe Google News

marian godina
georgiana godina
