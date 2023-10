Marian Godină se plânge că a fost păcălit din nou de meseriași. ''I-am întrebat de la început cât costă''

Godină a apelat la doi meseriași pentru o operațiune în casă și i-a întrebat de la început cât va costa operațiunea. În momentul plății, unul dintre ei s-a răzgândit și a cerut mai mulți bani.

"Pentru că nu aveam nici pregătire și nici sculele necesare pentru această operație, am apelat la un meșter care a venit însoțit de un coleg, s-a uitat la ce e de făcut, după care mi-a zis să notez necesarul de piese pe care va trebui să le cumpăr.Înainte să plec la magazin și înainte ca ei să se apuce de treabă, i-am rugat să-mi spună cât mă va costa ce vor face ei acolo.S-au uitat unul la celălalt, iar cel pe care a căzut răspunderea de a-mi da vestea mi-a zis:-500 de lei.-Cu totul?-Da.-No bine. Mă duc să cumpăr ce trebuie, până atunci vă puteți apuca de treabă.

Am o rușine prostească atunci când vine vorba de negociat, foarte rar fac asta, mai degrabă zic că nu vreau decât să încep să negociez. De data asta nu mi s-a părut exagerat, nici un preț mic, dar pur și simplu nu mai aveam răbdare să caut din nou alt meșter, alte telefoane, așa că am acceptat din prima, fără să negociez.Am fost la magazin, le-am adus piesele necesare, oamenii lucrau de zor. La final, unul a plecat în mașină, iar cel care mi-a spus cât mă costă a rămas cu mine pentru a-l plăti," a scris Godină pe Facebook.

Surpriza de la final

"Când am băgat mâna în buzunar să scot banii, mi-a zis așa:- Cu tot, tot, tot, e 550 de lei, că am mai pus de la noi una, alta. Pe lângă cei 500 de lei pe care-i aveam deja pregătiți și numărați, am mai scos din portofel 50 de lei, i-am adăugat acolo și i-am dat fără să zic absolut nimic, cred că din cauza silei care mi se făcuse față de lăcomia ființei umane de care m-am lovit de atât de multe ori în ultimele luni.

Eu prost, întrebasem cât costă cu totu', dar se pare că plata se face pentru lucrul "cu tot, tot, tot". În altă ordinde de idei, care credeți că a fost discuția celor doi meșteri după ce am plecat la magazin?Eu am două variante. Fie au zis așa: -Bă, ăsta n-a clipit nimic când i-ai zis 500, trebuia să-i ceri mai mult! Fie cel din mașină nu știe nici acum că "cu tot, tot, tot" a costat 550 de lei, nu 500 cum auzise el.

PS piesa pusă de ei e un furtunaș care costă undeva între 3 și 5 lei, cel mult," mai spune Godină.

