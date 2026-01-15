Unde a dispărut Godină. ”Șapte zile fără Marian, de 3 zile nu mai știu nimic de el”

Astăzi, într-un story de pe pagina polițistului Marian Godină, apare că este a șaptea zi fără acesta și a treia de când nu mai știe nimic de el.

”Voi fi plecat din țară, fără acces la Internet”

Acest aspect era anunțat. Marian Godină scrisese pe Facebook că ”în câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​

Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde.

​Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului.

A suspendat concediul de creștere copil

Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate. Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul „pentru creșterea copilului”.

M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea.

​Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință. Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate.

​În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului.

​Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit” a scris polițistul, pe contul său.

Dar unde a ”dispărut” Marian Godină?

Se pare că Marian Godină și-a făcut bagajele și merge în Republica Dominicană. El ar fi semnat cu Antena 1 pentru show-ul Survivor.

Între timp, soția sa se ocupă cum trebuie de pagina de Facebook: i-a pus uneltele la vânzare și a plecat în Poiană. ”Am văzut divorțuri mai blânde” a reacționat un internaut. Desigur, este o glumă, primită cu mare succes pe contul polițistului de Facebook. Postările soției sale au chiar mai multe aprecieri decât ale sale.