Două gospodării, mistuite de flăcări în Vâlcea: Jarul din sobe, posibila cauză

Două persoane și-au pierdut viața în județul Vâlcea, în urma unor incendii care ar fi pornit, cel mai probabil, de la jarul căzut din sobe folosite pentru încălzirea locuințelor, potrivit informațiilor transmise de ISU Vâlcea.

Conform sursei menționate, pompierii au intervenit sâmbătă seară într-o gospodărie cuprinsă de flăcări în comuna Galicea, unde au găsit trupul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 80 de ani.

"S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ. Echipajele operative sosite la faţa locului au acţionat cu celeritate pentru căutarea-salvarea posibilelor victime, concomitent cu operaţiunile de stingere a incendiului. Din păcate, în interiorul locuinţei, un bărbat a fost găsit decedat (carbonizat)", a transmis Sorin Albinaru, purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea.

Focul a fost stins aproape de miezul nopții, iar echipele de intervenție au găsit în locuința bărbatului două butelii, pe care le-au îndepărtat pentru a preveni o eventuală explozie.

Un alt incendiu s-a produs în comuna Laloșu

De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pompierii din Vâlcea au intervenit și pentru stingerea unui incendiu într-o locuință din comuna Laloșu, unde a fost găsit trupul carbonizat al unui bărbat.

"S-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Gărzilor de Intervenţie Măciuca şi Balş (ISU Olt), cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SAJ. Echipajele operative sosite la faţa locului au constatat că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcţie, iar acoperişul şi tavanul casei se prăbuşiseră. Incendiul a fost localizat şi lichidat, în limitele găsite", a mai spus Sorin Albinaru.

În ambele situații, pompierii au constatat că focul a fost cel mai probabil provocat de jar sau scântei provenite din sobe.

