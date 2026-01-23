€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Aurul sparge recorduri, iar argintul îl urmează: ce se întâmplă în 2026
Data actualizării: 12:50 23 Ian 2026 | Data publicării: 12:50 23 Ian 2026

Aurul sparge recorduri, iar argintul îl urmează: ce se întâmplă în 2026
Autor: Alexandra Curtache

Aur și argint Foto: Unsplash

Instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei şi Japoniei, precum şi perspectivele AI, fac pieţele nervoase şi determină creşterea preţului aurului şi argintului, relevă o analiză eToro.

„Într-o singură sesiune, marţi, indicele S&P 500 a şters toate câştigurile din acest an, pentru a reveni uşor în zona verde miercuri şi joi, după discursul lui Trump şi ştirile ulterioare venite de la Davos privind potenţialul acord-cadru legat de Groenlanda. Spre deosebire de bursa americană, aurul a crescut cu aproape 15% de la începutul anului, atingând noi maxime istorice, dar adevăratul câştigător pare să fie argintul, care a câştigat peste 38% în aceeaşi perioadă.

Aceste mişcări nu sunt determinate doar de instabilitatea globală, ci şi de unele schimbări structurale. Evoluţia preţului aurului nu este cauzată doar de frică: este vorba şi de o schimbare a regimului de investiţii", a explicat analistul eToro, Bogdan Maioreanu.

Aurul, mai mult decât un activ de refugiu

În opinia acestuia, creşterea aurului la niveluri record reflectă o lume în care investitorii pun la îndoială fiabilitatea ancorelor tradiţionale, cum ar fi obligaţiunile de stat şi monedele tradiţionale.

„Ceea ce face această mişcare diferită, este cine cumpără. Băncile centrale continuă să adauge aur la rezerve (mai multe achiziţii provenind acum din Polonia şi Bolivia), diversificându-se faţă de dolarul american, în timp ce investitorii văd din ce în ce mai mult aurul ca pe o asigurare a portofoliului, mai degrabă decât ca pe o reducere a riscului pe termen scurt. Recent, Goldman Sachs a revizuit estimarea privind preţul aurului la sfârşitul anului 2026, în creştere la 5.400 dolari pe uncie, invocând achiziţiile mai puternice decât previziunile anterioare derulate de băncile centrale, precum şi cererea susţinută din partea investitorilor. În acelaşi timp, dinamica descendentă a dolarului şi corelaţiile crescânde între acţiuni şi obligaţiuni înseamnă că aurul îndeplineşte din nou rolul pe care îl aveau obligaţiunile", a adăugat Maioreanu.

Argintul - între refugiu financiar şi materie primă strategică

Spre deosebire de aur, argintul nu se află exclusiv în seifurile băncilor centrale. Este pe jumătate activ de refugiu şi pe jumătate materie primă industrială indispensabilă. Se regăseşte în panourile solare, vehiculele electrice şi centrele de date.

„Acest lucru îl face extrem de sensibil la blocaje şi nemilos atunci când cererea financiară şi cea industrială se suprapun. În ultimele săptămâni, preţul metalului a intrat într-o dinamică parabolică evidentă. Explicaţia pentru această creştere susţinută ar putea veni din intersecţia a trei crize simultane care se alimentează reciproc: o criză fizică, una monetară şi una logistică.

Având în vedere că China restricţionează exporturile de minerale strategice de la 1 ianuarie şi că cererea de tehnologie 'verde' erodează stocurile (cu un deficit estimat de 215 milioane de uncii), industria se află cu spatele la zid. Trebuie să cumpere la orice preţ pentru a menţine liniile de producţie în funcţiune", susţine analistul.

Datoria SUA şi inflaţia alimentează fuga către active de protecţie

Cu datoria publică a SUA explodând la 38 de trilioane de dolari, inflaţia persistentă, incertitudinile geopolitice şi aurul ce depăşeşte bariera de 4.900 de dolari pe uncie, capitalul caută disperat protecţie. În acest scenariu, argintul nu mai este doar o marfă fungibilă, ci devine opţiunea "cu efect de levier" pentru aur, atrăgând fluxuri speculative care pot amplifica fiecare mişcare.

„Protecţionismul administraţiei Trump a transformat bunurile şi mărfurile fungibile în active de securitate naţională. Confirmarea a venit din partea unui document al Departamentului Comerţului, care a catalogat importurile ca fiind un risc pentru securitatea naţională. Acest lucru a creat o anomalie istorică: stocurile de argint sunt acumulate în SUA în aşteptarea unor preţuri mai mari, în timp ce în restul lumii se află la niveluri scăzute", mai spune Bogdan Maioreanu.

Aşteptările investitorilor

Conform celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, 52% dintre investitorii individuali globali şi 61% dintre cei români se aşteaptă ca preţurile aurului să continue să crească în acest an. În acest context, investitorii ar putea lua în considerare rolul reînnoit al aurului ca factor de diversificare pe termen lung în portofoliile construite pentru un context global mai puţin stabil.

În ceea ce priveşte argintul, investitorii încearcă să înţeleagă un sistem care caută un nou echilibru între constrângerile fizice şi devalorizarea monetară. Dar, dincolo de oportunităţi şi ameninţări, în 2026, argintul nu mai este doar o marfă fungibilă. Se pare că a devenit cel mai precis barometru al riscurilor sistemice globale, având în vedere complexitatea geopoliticii în lumea de astăzi, se arată în analiză.

eToro este o platformă de tranzacţionare şi investiţii fondată în 2007. În prezent, eToro este o comunitate globală cu peste 40 de milioane de utilizatori înregistraţi în 75 de ţări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aur
argint
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Neptun în Berbec, 2026-2039. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 5 minute
Ce revelație a avut un astronaut despre umanitate după ce a fost blocat în spațiu nouă luni
Publicat acum 10 minute
Marcel Ciolacu și Ludovic Orban, schimb de replici. Totul a pornit de la Ilie Bolojan
Publicat acum 47 minute
Aurul sparge recorduri, iar argintul îl urmează: ce se întâmplă în 2026
Publicat acum 48 minute
Un „profet“ misterios ar fi câștigat 154.000 de dolari din pariuri legate de Iran. E căutat de IDF și Shin Bet
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat acum 15 ore si 50 minute
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close