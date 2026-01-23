Un „profet“ misterios ar fi câștigat 154.000 de dolari din pariuri legate de Iran. E căutat de IDF și Shin Bet

Serviciile de informații militare ale Israelului și Shin Bet au deschis o anchetă de mare amploare asupra a ceea ce oficialii cred acum că a fost o folosire deliberată a unor date operaționale clasificate pentru a obține profit pe platforma de predicții Polymarket, scrie Yeshiva World News.

Anchetatorii au legat o serie de pariuri aproape perfecte de ultima fază a planificării interne pentru lovitura Israelului asupra Iranului din iunie 2025.

Activitatea se concentrează pe o piață Polymarket intitulată „Acțiune militară a Israelului împotriva Iranului până vineri?”, precum și pe pariuri conexe legate de un atac ce urma să aibă loc înainte de luna iulie.

Potrivit datelor platformei analizate de anchetatori, un trader care fusese anterior inactiv a revenit pe piață cu doar 48 de ore înainte de operațiune și a început să plaseze pariuri mari, cu grad ridicat de certitudine, care se aliniau perfect cu calendarul intern al Israelului.

Piața Polymarket evalua, în iunie 2025, posibilitatea unui atac israelian asupra Iranului la sub 20%, pe fondul scepticismului public și al accentului pus de presă pe diplomație. Un val mare de pariuri, cu 36 de ore înainte de atac, a ridicat brusc șansele la 88%, apoi la 99%, chiar înainte ca avioanele F-35I israeliene să intre în spațiul aerian iranian. Traderul a pariat corect pe rezoluția „vineri”. El a anticipat la perfecție atacul din dimineața zilei de 13 iunie.

De asemenea, același cont a câștigat pe mai multe piețe conexe. Toate pariurile s-au confirmat și au generat un profit de peste 150.000 de dolari, fapt ce a atras atenția autorităților israeliene.

Pariurile sunt legate de o ședință a cabinetului de securitate al Israelului, în care s-a stabilit fereastra operațională „vineri, 13”. Se crede că pariorul a cumpărat contracte la prețuri foarte mici înainte ca opinia publică să se schimbe. El ar fi obținut, potrivit autorităților, un avantaj „din interior”, care nu ar fi fost posibil fără acces la planurile secrete.

Shin Bet, agenția de securitate a Israelului, urmărește acum portofelele cripto și încearcă să identifice bursa care a finanțat contul. De asemenea, Shin Bet corelează momentele pariurilor cu jurnalele de acces ale IDF și Shin Bet.