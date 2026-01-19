€ 5.0921
Stiri

Protestatarii din Iran au primit un ultimatum de trei zile pentru a se preda
Data publicării: 23:56 19 Ian 2026

Protestatarii din Iran au primit un ultimatum de trei zile pentru a se preda
Autor: Tiberiu Vasile

Protestatarii din Iran au primit un ultimatum de trei zile pentru a se preda Proteste Iran. Sursa: Agerpres

Regimul iranian a emis un ultimatum de trei zile pentru „răzvrătiți” să se predea, după masacrul în care au murit mii de oameni la proteste.

 

Șeful poliției iraniene a lansat luni un ultimatum de trei zile către cei implicați în ceea ce a calificat drept revolte pentru a se preda autorităților, după reprimarea sângeroasă a unei vaste mișcări de contestare a regimului, relatează AFP.

Declanșată pe 28 decembrie de proteste împotriva costului vieții, mobilizarea a luat un avânt semnificativ pe 8 ianuarie, sfidând deschis Republica Islamică la putere din 1979, pentru a fi urmată de o represiune violentă care, potrivit unor ONG-uri, a provocat mii de morți.

Tinerii care s-au trezit implicați fără să știe în revolte sunt considerați persoane induse în eroare, nu soldați inamici, a declarat șeful poliției, Ahmad-Reza Radan, la televiziunea de stat.

El le-a acordat celor implicați maximum trei zile pentru a se preda, asigurându-i că vor fi tratați cu mai multă clemență.

Instigatorii incidentelor teroriste o să fie pedepsiți decisiv

Șefii puterilor executivă, legislativă și judiciară ale țării au afirmat la rândul lor că îi vor pedepsi decisiv pe instigatorii incidentelor teroriste, într-o declarație comună difuzată la televiziunea de stat.

Agenția de știri iraniană Tasnim a relatat la sfârșitul săptămânii trecute că aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au menționat o cifră de 20.000 de arestări.

Protestele au fost înăbușite de o represiune descrisă drept masacru de Amnesty International, pe fondul unei întreruperi fără precedent a comunicațiilor, acum unsprezece zile. Accesul la internet ar urma să revină treptat la normal în această săptămână, au anunțat autoritățile luni, după o restabilire limitată a accesului duminică.

Cel puțin 3.428 de protestatari au fost uciși, conform celui mai recent bilanț al ONG-ului Iran Human Rights (IHR), citat de ONU. Cu toate acestea, alte estimări, potrivit organizației, plasează numărul morților la peste 5.000 și chiar până la 20.000. Însuși liderul suprem Ali Khamenei a vorbit de mii de oameni uciși, atribuind decesele răzvrătiților manipulați de Statele Unite și Israel, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Internetul revine treptat în Iran, după protestele reprimate violent
 

