Generalul (r) Mircea Mîndrescu a analizat amplu situația tensionată din Iran, explicând modalitatea de acțiune a SUA într-o potențială intervenție militară în această țară aflată în criză.

Dacă președintele american Trump va decide să atace Iranul, acțiunile trebuie să evite afectarea populației civile, spune gen. Mîndrescu, în exclusivitate pentru DC News.

Gen. (r) Mîndrescu: „Se va avea în vedere nealienarea populației civile”

„Situația este extrem de complicată. În condițiile actuale, este evident că autoritățile iraniene sunt cu degetul pe trăgaci. Nu numai că au amenințat, dar am convingerea că sunt și hotărâți să încerce o retaliere dacă se acționează împotriva lor - nu de către Israel, chiar dacă israelienii sunt alături de americani și sunt blamați, asupra cărora se aruncă cu acuze că ar fi infiltrați acolo. Este evident că și prim-ministrul (n.r. israelian) a recunoscut - și este firesc să fie așa - că situația din Iran este urmărită cu mare atenție. Este normal, având în vedere atitudinea Iranului față de Israel și declarațiile tuturor oficialilor că dispariția Israelului este un comandament de politică externă fundamental pentru statul iranian actual.

Există rapoarte - nu le-am verificat, dar le dau crezare - că acțiunile desfășurate de Israel și SUA pentru reducerea programului iranian au produs, inevitabil, victime colaterale în rândul civililor. Acum, se va avea în vedere nealienarea populației civile. (...) O acțiune eventuală cinetică va avea în vedere bazele de rachete care ar putea să acționeze. Acțiunile trebuie să aibă în vedere bazele de rachete care ar putea să atingă Israelul, în primul rând, pentru că acolo nu este vorba doar despre instalații militare, ci și de populația civilă.

Cum ar putea să acționeze SUA împotriva Iranului

Mircea Mîndrescu a explicat, concret, pașii și instrumentele pe care le-ar putea utiliza SUA în cazul unei intervenții militare în Iran.

„A existat o directivă de planificare și sunt puncte de comandă la Tampa, Florida și în Qatar, la Al Udeid. Variantele de acțiune sunt deja aprobate și urmează ca președintele american să aleagă dintr-o anumită variantă de acțiune. Primele acțiuni sunt destinate acumulării informațiilor și analizei acestora. Pentru asta acționează toate mijloacele electronice pe care americanii și aliații americanilor le au. Toți cei din NATO care au posibilitatea să furnizeze informații, cred eu, sunt acolo, astfel încât să se introducă aceste informații în sistemul central de analiză, astfel încât să existe o imagine cât mai clară a ceea ce se întâmplă.

Pe de altă parte, sunt folosite elementele de lovire non-cinetică, cum ar fi arma cibernetică. Și prin arma cibernetică și armele care țin de război, de ustensilele care formează panoplia războiului radioelectronic, aici ar putea fi destabilizate comanda și controlul gărzilor revoluționare. S-ar putea orbi aceste puncte de comandă și neutraliza toate liniile care conduc, pentru că, în comunicațiile militare, sunt trei categorii de legături: ierarhice, pe care le ai cu subordonații și cu superiorii, cele de cooperare - cu cei care sunt pe aceeași direcție cu tine, și legăturile de înștiințare, astfel încât marea masă a populației să fie înștiințată.

General (r) Mîndrescu: Americanii au mijloace de a pătrunde și neutraliza mijloacele de apărare aeriană ale Iranului

Aceste legături sunt urmărite și, de asemenea, la momentul respectiv, ele ar putea fi lovite cu arma cibernetică și cu elementele de război radioelectronic - mă refer mai ales la bruiaj, astfel încât, pentru o perioadă, să fie scoase din funcțiune la momentul potrivit. La arma cibernetică trebuie să fii foarte atent, pentru că, o dată ce ai folosit-o, nu o mai poți folosi a doua oară. De ce? Pentru că 'viermele', elementul pe care l-ai introdus, este descoperit, neutralizat și antidotul va fi prezent în sistemele cibernetice ale Iranului. Asta va fi folosită doar în momentul decisiv, când se va dori obținerea unui aspect cibernetic în scopul îndeplinirii obiectivelor politice.

În ceea ce privește acțiunea cinetică, acțiunile de anul trecut și ceea ce s-a întâmplat în Venezuela, ne-au demonstrat că americanii au mijloace de a pătrunde, neutraliza și a face inoperante mijloacele de apărare aeriană ale Iranului. Există această posibilitate. Marea problemă nu e în pătrundere și în lovire, în afară de rachetele pe care le au pe navele care se găsesc în Golful Persic, Marea Roșie, Oceanul Indian, nave care au puse pe displayerele lor coordonatele eventuale ale unor elemente ale Gărzii Naționale. Problema nu e în posibilitatea efectuării distrugerilor care se doresc, ci în alegerea obiectivelor”, a mai explicat acesta, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu și analistul politic Bogdan Chirieac.

