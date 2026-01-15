Proteste în Iran: S-a redeschis spațiul aerian. Teheranul îi dă asigurări lui Trump privind execuțiile protestatarilor

Internetul, întrerupt de o săptămână în Iran. Trump vrea să atace „rapid și decisiv”

UPDATE: Întreruperea Internetului în Iran a intrat în a șaptea zi. Regimul a întrerupt accesul pentru prima dată joia trecută, pe măsură ce protestele s-au intensificat. Potrivit NetBlocks, Internetul a fost întrerupt în țară timp de cel puțin 156 de ore. Deși există unele soluții, inclusiv utilizarea tehnologiei Starlink a lui Elon Musk, întreruperea a lăsat o mare parte a națiunii izolată de restul lumii. T

Între timp, surse NBC News care citează un oficial american și alte două persoane familiarizate cu situația, Donald Trump și-a informat echipa de securitate națională că ar dori ca orice acțiune în Iran să dea o lovitură „rapidă și decisivă” regimului de la Tehera. Astfel, Trump încearcă să evite orice conflict prelungit. „Dacă face ceva, vrea ca acesta să fie definitiv”, a declarat respectiva sursă.

Totuși, președintele SUA ar fi pregătit și dispus să își respecte promisiunea făcută protestatarilor din Iran, aceea de a interveni în sprijinul eforturilor acestora, adaugă raportul, citat de Skynews.

Știre inițială

Iranul și-a redeschis spațiul aerian, joi dimineață, după câteva ore în care toate zborurile au fost interzise pe fondul amenințărilor americane, ca urmare a represiunii sângeroase a Teheranului la adresa protestatarilor. Cetățenii din Iran continuă să manifesteze, chiar dacă regimul dictatorial se pregătește să execute primii protestatari.

Trump amână acțiunea militară în Iran: Asigurări că execuțiile nu vor avea loc

Deși închiderea spațiului aerian de către Iran a determinat toți actorii internaționali să creadă că președintele american Donald Trump va ordona atacul asupra Teheranului, în noaptea de miercuri spre joi, cele mai recente declarații ale liderului de la Casa Albă spun contrariul. El a afirmat că a fost asigurat că uciderea protestatarilor din Iran a fost oprită, adăugând că va „urmări și va vedea” dacă va întreprinde acțiuni militare acolo.

Și alte acțiuni prevesteau, într-o bună măsură, o acțiune militară americană în Iran: unor membri ai personalului de la o bază militară americană din Qatar li s-a recomandat să se evacueze, iar ambasada SUA în Kuweit a ordonat, de asemenea, personalului său să înceteze temporar accesul la multiplele baze militare din țară. Totodată, ambasada SUA în Arabia Saudită a îndemnat personalul să fie precaut și să evite instalațiile militare. Un oficial iranian de rang înalt a declarat că Teheranul a informat țările din regiune care găzduiesc baze americane, precum Arabia Saudită și Turcia, că va ataca aceste baze în cazul unui atac american. Și țări europene precum Italia, Polonia, Spania și România au recomandat cetățenilor aflați pe teritoriul iranian să părăsească imediat țara.

Trump a vorbit în repetate rânduri în ultimele zile despre a veni în ajutorul poporului iranian în contextul reprimării protestelor despre care Iran Human Rights, un grup cu sediul în Norvegia, a precizat că a dus la moartea a cel puțin 3.428 de persoane și la arestarea a peste 10.000 de oameni. Dar, cu câteva ore mai devreme, într-un anunț la Casa Albă, Trump a declarat că a primit asigurări de la „surse foarte importante de cealaltă parte” că Teheranul a oprit utilizarea forței letale asupra protestatarilor și că execuțiile nu vor avea loc, potrivit The Guardian.

„Au spus că uciderea a încetat și că execuțiile nu vor avea loc - trebuia să fie multe execuții astăzi și că execuțiile nu vor avea loc - și vom afla”, a spus Trump. El nu a oferit mai detalii, menționând că Statele Unite nu au verificat încă afirmațiile.

Întrebat dacă acțiunea militară americană este acum exclusă, Trump a răspuns: „Vom urmări și vom vedea care este procesul”.

Iranul susține că nu va executa protestatari

Anterior, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru Fox News că „nu există niciun plan” din partea Iranului de a executa persoane ca represalii pentru protestele antiguvernamentale. „Spânzurarea este exclusă”, a spus el. Întrebat ce i-ar spune lui Trump, Araghchi a spus: „Mesajul meu este: Între război și diplomație, diplomația este o cale mai bună, deși nu avem nicio experiență pozitivă din partea Statelor Unite. Dar totuși, diplomația este mult mai bună decât războiul”.

Erfan Soltani, primul protestatar iranian condamnat la moarte de la începutul demonstrațiilor actuale, era așteptat să fie executat miercuri, dar familia sa a aflat ulterior că executarea a fost amânată.

Viața socială și economică în Iran: Cetățenii vor schimbarea regimului

Protestele, care au început la Teheran pe 28 decembrie 2025, au fost declanșate de prăbușirea monedei iraniene, pe fondul mai multor crize de natură socială și economică.

Într-o țară în care drepturile femeilor sunt sever restrânse, ele au ieșit masiv la protestele care susțin schimarea regimului dictatorial din Iran. În ciuda represiunilor autorităților de la Teheran, femeile au devenit simbolul rezistenței în fața tiraniei de la conducerea statului.

O femeie își aprinde simbolic o țigară cu focul aprins de la o imagine cu Ayatollahul Ali Khamenei, imitând o tânără iraniană devenită virală pe Internet.

Most iconic image coming out from Iran protest ???? pic.twitter.com/WFuBRGZrBG — Pradhan (@memer_manis) January 9, 2026

Întorcându-se acasă după ce s-a alăturat unui protest în capitala țării, pe 8 ianuarie, Reza și-a îmbrățișat soția, Maryam, pentru a o proteja. „Deodată, am simțit cum mi s-a ușurat brațul - în mâinile mele era doar jacheta ei”, i-a spus unui membru al familiei, care a vorbit ulterior cu BBC Persian. Maryam fusese împușcată mortal - și nu aveau nicio idee de unde venise glonțul.

Reza i-a cărat trupul lui Maryam timp de o oră și jumătate. Epuizat, s-a așezat pe o alee. După scurt timp, ușa unei case din apropiere s-a deschis. Oamenii care locuiau acolo i-au dus în garaj, au adus un cearșaf alb și au înfășurat trupul lui Maryam în el. Cu câteva zile înainte ca Maryam să plece la proteste, le povestise copiilor ei - în vârstă de șapte și 14 ani - despre ce se întâmpla în țara lor. „Uneori, părinții merg la proteste și nu se mai întorc”, a spus ea. „Sângele meu și al tău nu sunt mai prețioase decât al oricui altcuiva”.

*Numele lui Reza și Maryam au fost schimbate din motive de siguranță.