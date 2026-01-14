Karol Nawrocki, președintele Poloniei: El e singurul care îl poate opri pe Vladimir Putin

Donald Trump este singurul lider mondial capabil să-l împiedice pe Vladimir Putin să amenințe Europa, a declarat președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. El a spus că liderul rus nu este de încredere, iar Europa trebuie să facă tot posibilul pentru a-l sprijini pe președintele Trump în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit BBC.

Putin, o amenințare la adresa Europei

Nawrocki, deja cunoscut ca un susținător ferm al lui Donald Trump, a spus că președintele SUA este singura persoană care poate „să rezolve această problemă”, având în vedere că Rusia reprezintă o amenințare la adresa Poloniei, alături de alte state din Europa Centrală și de Est. Trump e singurul care să pună capăt războiului din Ucraina, a mai spus el.

Referindu-se la incursiunea în masă a dronelor rusești din septembrie anul trecut, când peste 20 de astfel de obiecte au încălcat spațiul aerian al Poloniei, președintele Nawrocki a numit-o „o situație extraordinară”, adăugând că „până atunci, niciun stat membru NATO nu a mai experimentat un atac cu drone de o asemenea amploare”. Rusia, a spus el, testează apărarea Poloniei și solidaritatea NATO.

El a adăugat că Polonia se află într-o stare de război hibrid cu Rusia încă din anul 2021, întrucât se confruntă cu încălcări aeriene cu drone și dezinformare. Această activitate din zona gri a Rusiei arată că „trăim în vremuri periculoase”, a adăugat el.

Problema Groenlandei, între Danemarca și SUA

Nawrocki a fost întrebat și despre prietenia sa cu Donald Trump, în special în lumina amenințărilor președintelui SUA de a prelua „prin orice mijloace” teritoriul autonom danez Groenlanda, lucru care a zguduit Europa și care amenință să rupă alianța NATO veche de 77 de ani.

SUA, a insistat el, în ciuda declarațiilor contrare ale oficialilor americani în ultima vreme, reprezintă încă garantul securității în Europa. Ceea ce făcea Donald Trump în numele europenilor, a spus el, „merită sprijin și mare respect”. Președintele Nawrocki a declarat că își poate imagina cum Europa se „detașează” de Statele Unite și a spus că acest lucru nu este bun nici pentru securitatea economică, nici pentru securitatea militară a Uniunii Europene.

Rămâne însă chestiunea incomodă a Groenlandei. Această discuție, a spus el, ar trebui să rămână o temă între prim-ministrul danez și președintele Trump, fiind convins că această discuție va fi rezolvată prin NATO și printr-un dialog între Danemarca și SUA.

