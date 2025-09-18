Polonia raportează o creștere a activității dronelor în apropierea frontierei cu Belarus

Polonia a observat o activitate sporită a dronelor în apropierea frontierei sale cu Belarus în timpul nopții, a anunțat guvernul joi, după ce a închis frontiera înaintea exercițiilor militare dintre Belarus și Rusia.

Îngrijorările Poloniei, membră a alianței NATO și a UE, cu privire la exercițiile militare „Zapad” (Vest) au fost amplificate atunci când aproximativ 21 de drone rusești au intrat în spațiul său aerian în noaptea de 9 spre 10 septembrie, scrie Reuters.

Întrebat de ce granița era încă închisă, având în vedere că exercițiile Zapad se terminaseră, ministrul de Interne Marcin Kierwinski a declarat că Polonia o va redeschide atunci când va fi sigur să facă acest lucru.

„Noaptea trecută, Poliția de Frontieră a observat o activitate sporită a dronelor belaruse și rusești care încercau să traverseze spațiul aerian polonez”, a spus el.

„Este clar că situația de la frontiera polono-belarusă rămâne foarte, foarte tensionată”, a zis acesta.

Kierwinski nu a oferit mai multe detalii. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că nu a existat nicio intervenție poloneză sau tentativă de doborâre a dronelor.

Belarus și Rusia și-au consolidat legăturile în timpul invaziei Moscovei în Ucraina, Minsk permițând Moscovei să trimită trupe prin teritoriul său. Polonia a fost unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei în acest conflict.

Există șase puncte de trecere a frontierei rutiere între Polonia și Belarus, dintre care patru deja fusese închise de Polonia din cauza fricțiunilor de lungă durată cu Belarus.

De asemenea, au fost închise trei puncte de trecere a frontierei feroviare pentru transportul de mărfuri.

