Stiri

Număr record de vize revocate de Trump, de la preluarea celui de-al doilea mandat în fruntea SUA
Data publicării: 10:04 13 Ian 2026

Număr record de vize revocate de Trump, de la preluarea celui de-al doilea mandat în fruntea SUA
Autor: Iulia Horovei

Washington cere Venezuelei să expulzeze consilierii din China, Cuba, Iran și Rusia Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Administrația Trump a revocat peste 100.000 de vize anul trecut, pe fondul represiunii asupra imigrației.

 

„Administrația Trump nu are o prioritate mai mare decât protejarea cetățenilor americani și susținerea suveranității americane”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, notează The Independent.

Număr record de vize revocate de administrația Trump

Administrația Trump a anunțat că a revocat peste 100.000 de vize de când președintele american și-a preluat mandatul în ianuarie 2025, marcând ceea ce a susținut a fi o creștere dramatică față de anul precedent. Creșterea face parte din represiunea dură a administrației împotriva imigrației, care își propune să limiteze migrația ilegală, restricționând în același timp opțiunile de intrare legală.

„Administrația Trump nu are o prioritate mai mare decât protejarea cetățenilor americani și susținerea suveranității americane”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, într-o declarație pentru sursa menționată anterior.

„În mai puțin de un an, Departamentul de Stat a revocat peste 100.000 de vize de la cetățeni străini, marcând un nou record și o creștere de peste 150% a revocărilor din 2024”, a adăugat el. Pigott a susținut că multe dintre vizele anulate aparțineau infractorilor străini.

„Departamentul de Stat a revocat vizele a mii de cetățeni străini acuzați sau condamnați pentru infracțiuni, inclusiv agresiune, furt și conducere sub influența alcoolului”, a mai spus el. „Centrul de verificare continuă, lansat recent de Departamentul de Stat, care lucrează pentru a se asigura că toți cetățenii străini de pe teritoriul american respectă legile noastre - și că vizele celor care reprezintă o amenințare pentru cetățenii americani sunt revocate rapid”, a mai precizat Pigott.

Peste 8000 de vize pentru studenți, revocate

Într-o postare pe X, Departamentul de Stat, condus de secretarul de stat Marco Rubio, a declarat că 8.000 de vize pentru studenți au fost retrase, pe lângă „2.500 de vize specializate” pentru persoanele care au avut interacțiuni cu forțele de ordine.

„Vom continua să deportem acești bandiți pentru a menține America în siguranță”, a declarat departamentul în postare, care includea o fotografie cu Trump dansând.

Revocările de anul trecut vin după ce Trump a emis un ordin executiv prin care solicită agențiilor federale să își îmbunătățească procedurile de verificare pentru cei care doresc să intre în SUA. De atunci, Departamentul de Stat a luat măsuri pentru a anula vizele pentru cetățenii străini din mai multe motive, inclusiv din cauza declarațiilor făcute despre Israel și despre activist conservator Charlie Kirk, ucis în toamna anului 2025.

În luna martie, Rubio a vorbit în apărarea acestor politici restrictive, declarând pentru CBS News: „Când aplici pentru a intra în Statele Unite și obții o viză, ești un oaspete. Dacă ne spui când aplici pentru o viză: «Vin în SUA pentru a participa la evenimente pro-Hamas», acest lucru contravine interesului de politică externă al Statelor Unite”.

În luna august, Departamentul de Stat a anunțat că verifică peste 55 de milioane de deținători de vize din țară. Deși guvernul federal are permisiunea legală de a anula vizele, administrația republicană a luat măsuri drastice împotriva deținătorilor de vize „cu infracțiuni minore care, în trecut, ar fi putut însemna că cetățenii străini își puteau păstra statutul legal”, potrivit Newsweek.

usa

sua
vize
trump
revocare
