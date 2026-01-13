Iranul ar pregăti executarea protestatarilor: Luptăm cu mâinile goale

Iranul se află într-un moment critic. Execuțiile protestatarilor par iminente, iar regimul condus de ayatollahul Ali Khamenei accelerează condamnările pentru cei acuzați de „război împotriva lui Dumnezeu”. Cei care sunt considerați vinovați de așa ceva, conform legii iraniene, sunt pasibili unei pedepse fatale. Manifestările antiguvernamentale continuă, iar numărul morților crește alarmant, relatează The Sun.

Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat sâmbătă, după ce a participat la un protest în orașul Fardis, lângă Teheran. Tânărul ar urma să fie executat prin spânzurare miercuri. Activistii susțin că nu i s-a oferit posibilitatea să se apere înainte de verdict, iar vizita familiei a fost limitată la zece minute pentru un rămas bun grabit.

„I s-a refuzat accesul la un avocat. Singura crimă a lui Erfan a fost să ceară libertate”, au declarat reprezentanții Uniunii Naționale pentru Democrație din Iran.

Această execuție ar marca prima de la declanșarea protestelor din 28 decembrie, cauzate de agravarea crizei economice. Teheranul a grăbit procedurile judiciare pentru a pedepsi „liderii tulburărilor”, conform surselor din opoziție.

Liderul suprem, ayatollahul Khamenei, a ordonat ca toți cei identificați drept organizatori ai protestelor să fie condamnați la moarte imediat.

Donald Trump evaluează opțiuni militare împotriva Iranului

Imagini recente publicate pe rețelele sociale arată tineri împușcați de forțele de ordine. Printre victime se numără Rubina Aminian, studentă de 23 de ani, și arbitrul de fotbal Amir Mohammad Koohkan, 26 de ani, împușcat în Neyriz. În Teheran, zeci de saci cu cadavre au fost fotografiați lângă biroul unui medic legist, în timp ce familiile stăteau la cozi pentru identificarea rudelor decedate.

La nivel internațional, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul și evaluează opțiuni militare, conform CBS. De asemenea, a impus o taxă vamală de 25% pentru mărfurile provenite din țările care fac comerț cu Iranul, declarând pe Truth Social că „Acest ordin este definitiv și irefutabil”.

Iranul se confruntă deja cu sancțiuni severe, iar moneda locală și inflația ridicată au dus la creșteri de prețuri la alimente de până la 70%. Aproximativ o treime din alimentele consumate în țară sunt importate. China rămâne principalul partener comercial, urmată de Irak, Emiratele Arabe Unite, Turcia și India.

Au tras direct în rândurile de protestatari

În ultimele nopți, agenția Fars, apropiată IRGC, a raportat că străzile au fost „calme” după mai bine de două săptămâni de proteste. Capitala Teheran, Isfahan, Ilam și Bushehr nu au înregistrat tulburări majore, deși patrulele forțelor de securitate continuă pentru a menține ordinea. Agenția a susținut că trei milioane de persoane au participat la un miting de susținere a sistemului.

Cu toate acestea, BBC a primit imagini care arată proteste în mai multe orașe, în ciuda restricțiilor de internet, acum la a cincea zi. Grupul Iran Human Rights (IHRNGO), cu sediul în Norvegia, raportează că cel puțin 648 de protestatari au fost uciși, iar numărul real ar putea depăși 6.000.

„Am văzut cu ochii mei - au tras direct în rândurile de protestatari, iar oamenii s-au prăbușit pe loc.”

Omid a povestit că forțele de securitate au deschis focul asupra oamenilor neînarmați din orașul său cu puști de asalt. „Luptăm cu mâinile goale împotriva unui regim brutal”, a spus el, sintetizând disperarea miilor de protestatari care continuă să iasă în stradă pentru libertate, în ciuda pericolului iminent.

CITEȘTE ȘI: Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25%: "Decizia e definitivă"!

