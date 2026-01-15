Drama familiilor din Iran: Află, rând pe rând, de moartea celor dragi. „Nevoită să fure trupul propriului copil”/„Au îngropat-o în drum”

Familiile iranienilor uciși de regim în încercările de înăbușire a protestelor antiguvernamentale din ultima săptămână s-au declarat devastate la aflarea morții persoanelor dragi.

Deși bilanțul victimelor este diferit de la o agenție de știri la alta, respectiv de la un ONG la altul, numărul morților este unul uriaș.

Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a precizat că represiunea guvernului iranian a dus la moartea a cel puțin 3.428 de persoane și la arestarea a peste 10.000 de oameni, în timp agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA vorbește despre 2.500 de persoane ucise până acum.

Robina Aminian, o tânără de 23 de ani, ucisă în protestele din Iran

Iranul are una dintre cele mai mari diaspore din lume, mulți dintre ei fugind din țară după revoluția iraniană din 1979, iar cel puțin o jumătate de milion de iranieni trăiesc în Europa. Odată cu închiderea Internetului, rudele din străinătate au întârziat să afle informații despre membrii familiei rămași în Iran.

Hali Norei, în vârstă de 40 de ani, spune că a căzut în genunchi când a primit un apel prin care a aflat că nepoata ei de 23 de ani, Robina Aminian, a fost împușcată în cap, din spate, după ce s-a alăturat unor prieteni de la universitate, la un protest în Teheran, pe 8 ianuarie.

Vestea a venit abia după ce rudele din Iran au călătorit la granița cu Irakul pentru a obține o conexiune suficientă la Internet pentru a suna în străinătate. „Este o tragedie pentru familia mea”, a spus Norei. „Nu știu ce pot face pentru ei, dar vreau să fiu vocea Robinei și nu vreau ca acest regim să reducă la tăcere vocile copiilor noștri”, a mai spus ea pentru The Guardian. Robina visa să studieze la Milano, fiind pasionată de modă. Aceasta posta deseori pe Instagram diverse piese vestimentare kurde.

Norei spune că familia ei din Iran a călătorit la Teheran pentru a o identifica pe tânără și a văzut „sute de cadavre ale tinerilor împușcați și uciși”. Ea spune că apoi au fost forțați să ia trupul fetei pe ascuns, după ce autoritățile au refuzat cererea familiei de a-l lua acasă. „Amene, mama lui Aminian, care este unul dintre cei mai curajoși membri ai familiei noastre, a jelit-o tare, dar era hotărâtă să-și aducă copilul acasă. A ridicat-o în brațe și a fost forțată să fure trupul propriului copil; a condus înapoi acasă cu ea în poală”, a adăugat ea.

Dar după plecare, familia lui Aminian a fost urmărită acasă de forțele de securitate, care au rămas staționate în fața casei lor. După ce s-au apropiat de mai multe moschei, familia spune că li s-a refuzat organizarea unei ceremonii funerare și „au fost forțați să o îngroape în drum, săpând singuri pământul pentru a-și înmormânta copilul”, a mai spus Norei.

Ebrahim Yousefi, tată a trei copii, împușcat la proteste

Sara Rasuli, în vârstă de 39 de ani, a fugit din Iran după mișcarea „Femeie, Viață, Libertate” din 2022 și este acum refugiată în Germania. După ce a vorbit, în sfârșit, cu familia ei aflată încă în Iran, a povestit că a descoperit moartea vărului său, Ebrahim Yousefi, un tată kurd de 42 de ani, care avea trei copii. El a fost ucis prin împușcare de forțele de securitate.

Cu câteva ore înainte de a participa la protest, Yousefi postase un mesaj pe rețelele sale de socializare, spunând: „Noi înșine nu am avut niciodată noroc, nici copiii noștri... Am crescut cu război și foamete, copiii noștri cu sancțiuni, pene de curent, lipsă de apă și poluare... Dumnezeule, până la urmă, ce se va întâmpla cu copiii noștri?”

Femeia spune că a primit vestea morții sale când rudele au contactat-o ​​după ce au călătorit la granița cu Irak. „Vărul meu a ieșit să lupte pentru libertate și drepturile poporului său. A fost un om bun și pur și simplu cea mai drăguță persoană pe care ai putea-o întâlni. Economia s-a înrăutățit atât de mult încât chiar și cumpărarea cărnii a devenit un lux”, a spus Rasuli, care a relatat despre un alt văr rănit și un altul arestat la protest.

„Ultima știre pe care o am este că două dintre rudele mele s-au dus să recupereze trupul lui Yousefi. Nu numai că li s-a refuzat preluarea (cadavrului), dar au fost și amândoi arestați. Nu avem nicio știre despre ce se întâmplă cu membrii familiei mele din cauza întreruperii curentului”, a mai spus ea pentru sursa menționată mai sus.

Citește și: Proteste în Iran: S-a redeschis spațiul aerian. Asigurări de la Teheran pentru Trump privind execuțiile protestatarilor/ Oana Țoiu, MAE - Declarații despre românii din Iran