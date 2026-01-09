€ 5.0887
DCNews Stiri Proteste în Iran: Cetățenii, fără acces la bani după ce Internetul a fost blocat la nivel național
Data actualizării: 20:37 09 Ian 2026 | Data publicării: 19:41 09 Ian 2026

Proteste în Iran: Cetățenii, fără acces la bani după ce Internetul a fost blocat la nivel național
Autor: Iulia Horovei

protest iran teheran Iranieni protestând în Teheran. Captură video, X, @realMaalouf

Iranienii protestează pentru a 13-a zi consecutivă împotriva conducerii statului, în timp ce blocarea Internetului a lăsat populația fără acces la bancomate.

 

Protestele antiguvernamentale continuă în Iran pentru a 13-a zi consecutivă, în timp ce liderul suprem al țării critică persoanele care demonstrează pe străzi, potrivit BBC.

Ayatollahul Ali Khamenei, care deține puterea supremă în Iran, îi respinge pe protestatari numindu-i „o gașcă de vandali” care încearcă să-i „mulțumească” pe președintele american Donald Trump, care a amenințat că va „lovi” Iranul „foarte tare” dacă forțele guvernamentale ucid protestatarii.

Reza Pahlavi, fostul prinț moștenitor al Iranului, aflat în exil, i-a cerut lui Trump să fie „pregătit să intervină” în sprijinul poporului iranian.

O zi fără Internet în Iran: Cetățenii, fără acces la bancomate. Protestele continuă

Protestele, care au început la Teheran pe 28 decembrie 2025, au fost declanșate de prăbușirea monedei iraniene. Agenția de urmărire a Internetului NetBlocks precizează că au trecut 24 de ore de când Iranul a implementat o închidere a Internetului la nivel național. Conform datelor sale, conectivitatea la internet în întreaga țară a stagnat la doar 1% din nivelurile obișnuite. Mai mult, bancomatele și cardurile de debit nu funcționează din cauza întreruperii Internetului. Astfel, nu există nicio modalitate de a accesa numerar pentru a plăti în magazinele unde cardurile de debit nu pot fi utilizate din cauza lipsei de Internet. 

 

„Mesajele de pe WhatsApp au încă o singură bifă. Nu au fost livrate încă”, a declarat o femeie pentru sursa menționată anterior.

Majoritatea organizaților internaționale de știri au interdicție să relateze din interiorul Iranului, astfel că informațiile sunt verificate pe baza relatărilor de pe rețelele de socializare. Întreruperea Internetului în Iran a dus la o întrerupere aproape totală a știrilor despre protestele care cuprind țara. Doar câteva videoclipuri au fost postate astăzi din Zahedan, în estul țării, care arată protestatari confruntându-se cu forțele de securitate, cu sunet de focuri de armă în fundal.

Un alt videoclip din Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran, arată o clădire guvernamentală incendiată. O persoană care a reușit să trimită un mesaj către BBC spune că se află în Shiraz, în sudul Iranului, unde relatează o aglomerație în supermarketuri, locuitorii încercând să-și facă provizii de alimente și alte produse esențiale, anticipând zile grele.

Între timp, BBC relatează că Garda Revoluționară a emis o declarație în care spune că nu va tolera continuarea situației actuale din țară.

Citește și: Internetul şi telefonia au fost blocate în Iran după ce prințul exilat a chemat oamenii la revoltă

Comentarii

