Blackout în Iran și „milioane“ de oameni pe străzi în majoritatea orașelor. Imaginile zilei cu revoltele împotriva regimului de la Teheran / video

Revoltele în orașele din Iran au continuat și în noaptea de 8 spre 9 ianuarie 2026, oamenii fiind motivați de apelurile prințului moștenitor, Reza Pahlavi. În tot acest timp, regimul islamist de la Teheran a întrerupt accesul la Internet și liniile de telefonie și țara a experimentat un blackout național în timpul nopții.

În postările publicate pe X în cursul nopții se vorbește de milioane de oameni care eu ieșit pe străzi ca răspuns la apelul de revoltă din partea șahului Iranului.

„În această seară, milioane de iranieni s-au ridicat pentru libertatea lor. Răspunsul regimului iranian a fost întreruperea completă a tuturor comunicațiilor: a întrerupt internetul, a dezactivat liniile fixe și poate chiar a încercat să perturbe semnalele prin satelit“, a transmis Reza Pahlavi într-un mesaj publicat pe X.

În Teheran, potrivit unui videoclip publicat pe pagina Visegrad 24, protestatarii iranieni au ajuns acum pe strada Pirouzi, la doar câteva sute de metri de Statul Major Central al IRGC, lângă Piața Shahada.

The Iranian anti-regime protesters in Tehran have now arrived to the Pirouzi street and are just a few hundred meters from the Central Command Staff of the IRGC near the Shahada Square in Tehran.

It's the IRGC's headquarters for the Iranian capital city.



Potrivit analistului iranian Navid Mohebbi, în Iran au loc cele mai mari proteste împotriva regimului islamist de la Teheran, iar prezența se cuantifică în milioane de oameni.

Acesta a mai precizat că una dintre cele mai mari demonstrații de seara trecută a avut loc în Mashhad, orașul natal al Ayatollahului Khamenei și un oraș strict controlat de cercul său apropiat. De asemenea, la Teheran, protestele s-au extins pentru prima dată în cartiere mai bogate, cum ar fi Vanak, iar în mai multe zone din oraș au fost auzite focuri de armă.

