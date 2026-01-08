€ 5.0871
Stiri

DCNews Stiri Internetul şi telefonia au fost blocate în Iran după ce prințul exilat a chemat oamenii la revoltă
Data publicării: 21:52 08 Ian 2026

Internetul şi telefonia au fost blocate în Iran după ce prințul exilat a chemat oamenii la revoltă
Autor: Tiberiu Vasile

Internetul şi telefonia au fost blocate în Iran după ce prințul exilat a chemat oamenii la revoltă Foto: Unsplash
 

Accesul la internet și liniile de telefonie au fost blocate joi în Iran după ce prințul exilat a chemat populația la proteste.

Accesul la internet și la liniile de telefonie din Iran a fost întrerupt joi, imediat după ce prințul moștenitor aflat în exil a lansat apeluri către cetățeni să iasă în stradă. Agenția AP raportează că măsura a fost aplicată rapid, pe fondul primelor proteste masive care au urmat mesajelor prințului.

Organizația NetBlocks a subliniat pe rețelele sociale că această întrerupere reprezintă "o serie de măsuri de cenzură digitală tot mai ample care vizează protestele din întreaga țară și împiedică dreptul publicului de a comunica într-un moment critic”.

Protestele capătă amploare în Teheran

Joi seară, locuitorii din capitală au ieșit pe străzi în răspuns la apelul prințului exilat. În scurt timp, internetul și telefonia au fost complet blocate, izolând orașele afectate de restul lumii digitale. Demonstrațiile au fost marcate de lozinci de susținere a șahului, un gest care în trecut putea fi pedepsit cu moartea, dar care acum reflectă nemulțumirea crescândă a populației față de situația economică dificilă.

Acesta a fost primul test al influenței Prințului Reza Pahlavi, fiul șahului grav bolnav care a părăsit Iranul înainte de Revoluția Islamică din 1979, asupra populației. Evenimentele arată cum nemulțumirea economică se transformă într-o mobilizare socială semnificativă.

Violențele cresc pe măsură ce protestele continuă

Joi, protestele s-au extins, iar piețe și bazaruri din mai multe orașe s-au închis în semn de solidaritate cu manifestanții. Până acum, cel puțin 39 de persoane au murit în incidentele asociate demonstrațiilor, iar peste 2.260 au fost arestate, potrivit Human Rights Activists, cu sediul în SUA.

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a transmis miercuri forțelor de securitate să nu intervină împotriva protestatarilor pașnici, evidențiind diferența clară între participanții la manifestații și cei considerați „revoltați” de autorități.

Presiunea asupra regimului crește

În ultimele zile, presa locală a relatat despre reținerea unor persoane prezentate ca agenți Mossad, deși justiția iraniană nu a stabilit vreo legătură între acestea și protestele în desfășurare. În paralel, mișcările de stradă continuă de la sfârșitul lunii decembrie, alimentate de furia publicului față de scumpirea vieții și devalorizarea monedei naționale.

CITEȘTE ȘI: Zorii schimbării în Iran: Revoltele împotriva conducerii islamice se extind. Prințul moștenitor Reza Pahlavi îndeamnă la „ocuparea străzilor” / video
 

iran

iran
proteste
print
donald trump
sua
