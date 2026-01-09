€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Trump amenință conducerea islamistă a Iranului, în timp ce revoltele continuă și oamenii îl ovaționează pe prințul moștenitor, Reza Pahlavi
Data publicării: 08:32 09 Ian 2026

Trump amenință conducerea islamistă a Iranului, în timp ce revoltele continuă și oamenii îl ovaționează pe prințul moștenitor, Reza Pahlavi
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump a sărit în apărarea protestatarilor care au ieșit pe străzi, în Iran, pentru a manifesta împotriva regimului islamic de la Teheran.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reiterat amenințarea cu represalii împotriva Iranului în cazul în care Republica Islamică vizează protestatarii care au ieșit în stradă în număr mare pentru a demonstra împotriva regimului în ultimele două săptămâni, scrie Times of Israel.

„I-am anunțat că, dacă încep să ucidă oameni, ceea ce tind să facă în timpul revoltelor lor... îi vom lovi foarte tare”, a spus Trump într-un interviu cu prezentatorul radio conservator Hugh Hewitt.

Președintele SUA a fost informat că deja în Iran au murit câteva zeci de persoane în timpul protestelor, însă acesta a replicat că decesele au fost mai degrabă cauzate de îmbulzeală și nu ca urmare a exceselor regimului.

CITEȘTE ȘI                -               Internetul şi telefonia au fost blocate în Iran după ce prințul exilat a chemat oamenii la revoltă

„Nu sunt sigur că pot trage la răspundere pe cineva pentru asta, dar... li s-a spus foarte insistent, chiar mai insistent decât vă vorbesc acum, că, dacă fac asta, vor plăti scump”, a spus președintele.

Cel puțin 45 de protestatari, inclusiv opt minori, au fost uciși de la începutul mitingurilor pe 28 decembrie, au declarat joi grupurile pentru drepturile omului.

Rugat în emisiunea radio a lui Hewitt să ofere un mesaj de sprijin protestatarilor anti-regim din Iran, Trump a spus: „Ar trebui să aveți sentimente puternice despre libertate... Sunteți oameni curajoși. Este păcat ce s-a întâmplat cu țara voastră. Țara voastră a fost o țară grozavă.”

Protestatarii deja agitați din Iran au fost alimentați și mai mult joi de un apel al prințului moștenitor exilat al țării către public să iasă în stradă. Răspunsul iranienilor, cu mii de oameni care au ieșit să protesteze a reprezentat primul test pentru a vedea dacă publicul iranian ar putea fi influențat de Prințul Moștenitor Reza Pahlavi, al cărui tată, grav bolnav, a fugit din Iran chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979.

Demonstrațiile au inclus strigăte de susținere a Șahului, lucru care în trecut ar fi putut aduce o condamnare la moarte, dar care acum subliniază furia care alimentează protestele care au început din cauza economiei bolnave a Iranului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
iran
reza pahlavi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Răsturnare de situație cu Mercosur: Italia pare decisă să susțină acordul Ursulei von der Leyen / Vot crucial, vineri
Publicat acum 15 minute
Noile impozite, un fel de taxă de protecție pentru viață pentru cel puțin un milion de români. „Suntem pur și simplu bulversați”
Publicat acum 24 minute
Trump vrea să schimbe Casa Albă. Ce modificări istorice pregătește
Publicat acum 38 minute
Blackout în Iran și „milioane“ de oameni pe străzi în majoritatea orașelor. Imaginile zilei cu revoltele împotriva regimului de la Teheran / video
Publicat acum 46 minute
BANCUL ZILEI: Senzații tari
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 19 ore si 32 minute
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close