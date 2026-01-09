Trump amenință conducerea islamistă a Iranului, în timp ce revoltele continuă și oamenii îl ovaționează pe prințul moștenitor, Reza Pahlavi

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reiterat amenințarea cu represalii împotriva Iranului în cazul în care Republica Islamică vizează protestatarii care au ieșit în stradă în număr mare pentru a demonstra împotriva regimului în ultimele două săptămâni, scrie Times of Israel.

„I-am anunțat că, dacă încep să ucidă oameni, ceea ce tind să facă în timpul revoltelor lor... îi vom lovi foarte tare”, a spus Trump într-un interviu cu prezentatorul radio conservator Hugh Hewitt.

Președintele SUA a fost informat că deja în Iran au murit câteva zeci de persoane în timpul protestelor, însă acesta a replicat că decesele au fost mai degrabă cauzate de îmbulzeală și nu ca urmare a exceselor regimului.

„Nu sunt sigur că pot trage la răspundere pe cineva pentru asta, dar... li s-a spus foarte insistent, chiar mai insistent decât vă vorbesc acum, că, dacă fac asta, vor plăti scump”, a spus președintele.

Cel puțin 45 de protestatari, inclusiv opt minori, au fost uciși de la începutul mitingurilor pe 28 decembrie, au declarat joi grupurile pentru drepturile omului.

Rugat în emisiunea radio a lui Hewitt să ofere un mesaj de sprijin protestatarilor anti-regim din Iran, Trump a spus: „Ar trebui să aveți sentimente puternice despre libertate... Sunteți oameni curajoși. Este păcat ce s-a întâmplat cu țara voastră. Țara voastră a fost o țară grozavă.”

Protestatarii deja agitați din Iran au fost alimentați și mai mult joi de un apel al prințului moștenitor exilat al țării către public să iasă în stradă. Răspunsul iranienilor, cu mii de oameni care au ieșit să protesteze a reprezentat primul test pentru a vedea dacă publicul iranian ar putea fi influențat de Prințul Moștenitor Reza Pahlavi, al cărui tată, grav bolnav, a fugit din Iran chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979.

Demonstrațiile au inclus strigăte de susținere a Șahului, lucru care în trecut ar fi putut aduce o condamnare la moarte, dar care acum subliniază furia care alimentează protestele care au început din cauza economiei bolnave a Iranului.