Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit

Ambasada Statelor Unite la București a transmis că președintele Donald Trump acționează decisiv pentru a împiedica emisfera vestică să devină un refugiu pentru traficanții de droguri, agenți iranieni și regimuri ostile. De asemenea, acesta promite folosirea tuturor instrumentelor disponibile pentru a înlătura astfel de amenințări.

Perioada slăbiciunii a luat sfârșit. Vom folosi toate instrumentele disponibile pentru a elimina aceste amenințări din vecinătatea noastră”, a transmis Ambasada Statelor Unite la București, pe pagina de Facebook.