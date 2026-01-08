€ 5.0871
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Data actualizării: 12:58 08 Ian 2026 | Data publicării: 11:15 08 Ian 2026

Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Autor: Elena Aurel

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj ferm în numele administrației Trump referitor la prioritățile Wahsingtonului în politica externă și securitate pentru emisfera vestică.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis că președintele Donald Trump acționează decisiv pentru a împiedica emisfera vestică să devină un refugiu pentru traficanții de droguri, agenți iranieni și regimuri ostile. De asemenea, acesta promite folosirea tuturor instrumentelor disponibile pentru a înlătura astfel de amenințări. 

„U.S. Department of State: Președintele Trump acționează ferm pentru a preveni transformarea emisferei vestice într-un refugiu pentru traficanții de droguri, agenții iranieni și regimurile ostile care amenință securitatea noastră națională.

VEZI ȘI: UE, somată să riposteze: Austria propune sancţiuni dure pentru a apăra Groenlanda de presiunile SUA

Perioada slăbiciunii a luat sfârșit. Vom folosi toate instrumentele disponibile pentru a elimina aceste amenințări din vecinătatea noastră”, a transmis Ambasada Statelor Unite la București, pe pagina de Facebook. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
securitate
geopolitica
ambasada sua la bucuresti
