Ce îi diferențiază pe votanții lui Donald Trump, Nicușor Dan și George Simion

Lector univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog, de la Universitatea din București, a făcut o comparație între votanții lui Donald Trump și cei ai lui Nicușor Dan. Potrivit acestuia, Donald Trump a fost votat în principal de clasa de mijloc de jos, iar clasa muncitoare tradițională a votat mai degrabă împotrivă.

„Haideți să analizăm meciul dintre Trump și Ursula von der Leyen”, a spus Val Vâlcu.

„O să începem cu planul domestic și apoi trecem puțin pe plan internațional. Ăsta a fost meciul anului, rejucarea finalei din 2024. Latura suveranistă versus dimensiunea europenist-globalistă reprezentată de Nicușor Dan, evident că taberele sunt separate iremediabil. Se pare că meciul continuă, chiar dacă lucrurile s-au rezolvat prin alegerea președintelui Nicușor Dan. Asta mi se pare principalul clivaj politic, în România de azi, care are în subsidiar dimensiunea asta socială, de clasă economică.

Un jurnalist american, și profesor de altfel, Bellamy Foster, făcea o analiză a votanților lui Trump, de unde se recrutează votanții lui Trump, pentru că există această narațiune că votanții lui Trump vin inclusiv din ceea ce mai reprezintă clasa muncitoare.

Există o clasă muncitoare care se numește white collar sau blue collar, manual sau non-manual, și Bellamy Foster arată cu date clare că votanții lui Trump vin din ceea ce numește el lower middle class, clasa de mijloc de jos, care este cumva speriată de perspectiva capitalismului globalizant din ultimii ani și capitalismul de monopol cu marile corporații l-au susținut. Dimpotrivă, spune el că working class-ul a votat împotriva”, a spus Aurelian Giugăl.

Diferențe clare între votanții lui Nicușor Dan și cei ai lui George Simion

Potrivit acestuia, în România, clasa de mijloc și clasa de mijloc de jos s-au orientat în mare parte spre Nicușor Dan, în timp ce electoratul lui George Simion provine în principal din clasa muncitoare și din zona micilor întreprinzători.

„În schimb la noi, clivajul ăsta este puțin diferit. La noi, clasa de mijloc și clasa de mijloc-de jos s-au poziționat toți pro-Nicușor Dan. Neavând un capitalism autohton de monopol, evident, aici nu au putut să voteze cu Simion capitaliștii de monopol.

Prin urmare, la Simion, marea parte a votanților a venit din rândurile clasei muncitoare și din ceea ce mai numim IMM-uri - o parte din capitaliștii autohtoni care se văd dezavantajați în competiția cu capitalismul de monopol transnațional. Există o diferență foarte importantă, adică pe segmente de populație care votează”, a spus Aurelian Giugăl la DC News.

