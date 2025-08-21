Dublul discurs în societate: Între a fi cumpărați și a fi umiliți. Lector univ. dr. Aurelian Giugăl: Cum refuzau profesorii beneficiile pe vremea lui Dragnea / video

Jurnalistul Val Vâlcu și Lector univ. dr. Aurelian Giugăl au vorbit despre dublul standard din atitudinea față de beneficii: când erau oferite de PSD erau considerate „mită”, iar acum, când se limitează, apar nemulțumiri. Aurelian Giugăl a amintit și de refuzul unor profesori de a accepta bani pentru prima didactică, în semn de protest, deși erau fonduri europene.

„Când au început să crească bursele, țin minte că organizațiile studențești spuneau: „Nu luăm mită de la Dragnea. Vrea Dragnea să ne cumpere conștiințele. Nu avem nevoie de bilete de tren”. Astăzi, e o tragedie dacă se limitează numărul biletelor de tren, adică doar pe linia ferată care te duce acasă: „De ce? Eu voiam să merg și în Vatra Dornei, și în Oradea”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.



„Da, e un dublu discurs. De la pesediști, nu putem să acceptăm pentru că ne cumpără. De la dreapta, nu putem să acceptăm să nu ni se dea pentru că ne umilesc. Între a fi cumpărat și a fi umilit... Îmi aduc aminte că am un prieten care pe vremea aceea era director. Au primit banii pentru prima didactică ca să-și cumpere cărți, sau așa ceva, și foarte mulți din școală au refuzat să primească banii”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl.



„A fost și la Universitate și era dureros pentru că profesorii, conferențiarii au de unde, nu suferă, dar un asistent, un preparator sau un cadru didactic tânăr, pentru ei, acei 700 de lei... „Nu doresc, nu vreau”. Unde mai punem că erau bani europeni, deci aduceai în țară niște bani, dar a fost gestul de protest”, a spus Val Vâlcu.



„Da, dar poți să iei banii să-ți cumperi cărți sau ce ai nevoie pentru activitatea ta de predare și te duci la urne și votezi cum vrei, nu te oprește nimeni. Îmi spunea tipul ăsta că a avut o groază de bătaie de cap ca să facă forme de a returna banii”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl.



„Repet: erau fonduri europene. Deci erai parte dintr-un efort de a atrage banii în țară”, a spus Val Vâlcu la DC News.

