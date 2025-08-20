USR, neomarxist sau neoliberal? Paradox politic

USR, neomarxist sau neoliberal? Lector univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog, de la Universitatea din București, a explicat că USR se declară liberal de dreapta, dar combină două orientări aparent opuse.

Lectorul univ. dr. Aurelian Giugăl a explicat că USR se declară liberal de dreapta, însă are o dublă orientare: pe plan cultural este progresist, deci de stânga, iar pe plan economic susține măsuri dure de dreapta. Profesorul a subliniat că partidul promovează politici economice ultraliberale, comparabil cu „Chicago boys” din epoca Reagan și Thatcher.

„USR-ul, tradițional, este un partid liberal de dreapta”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl.



„Declarat liberal... Dacă ne gândim cum acționează, e de stânga”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.



„Sunt două elemente. Din punct de vedere cultural, sunt pe partea progresistă, deci pe partea stângă, dar din punct de vedere economic sunt pe măsuri de dreapta, dure și pure. Adică un stat cât mai mic, încurajarea sectorului privat, taxe cât mai mici. Ei vorbesc de taxe zero”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl.



„Taxe zero pentru săraci. Salariul minim pe economie și atât”, a spus Val Vâlcu.



„Da, dar încurajarea sectorului privat în detrimentul statului. Totdeauna spun că statul este un prost gestionar al resurselor publice. Aici nu este niciun dubiu. Sunt progresiști pe partea culturală, neomarxiști cum sunt denumiți de unele posturi de televiziune sau „sexomarxiști", și pe partea economică sunt într-adevăr ultraliberali. Sunt ca băieții lui Reagan și Thatcher din secolul XX, „Chicago boys", cum erau ei denumiți, „economiștii de la Chicago" care propuneau măsuri ultraliberale”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl la DC News.

