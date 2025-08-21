Politologul Aurelian Giugăl, mesaj pentru profesorii care spun: „M-am certat cu familia pentru Nicușor Dan” / Ce urmează / video

Lectorul univ. dr. Aurelian Giugăl a explicat că guvernanții își respectă promisiunile, însă profesorii sunt nemulțumiți pentru că aveau alte așteptări. Acesta a explicat că măsuri precum creșterea TVA sau promisiunile lui George Simion, cu casele de 35.000 de euro, au făcut parte dintr-un marketing electoral, iar oamenii ar trebui să învețe să înțeleagă aceste mecanisme politice.

„Oamenii ăștia fac ceea ce au promis că fac. Văd profesorii că sunt nemulțumiți: „Suntem extrem de nemulțumiți. M-am certat cu familia să-l votez pe Nicușor”. Păi și voi ce credeați că o să se întâmple?”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl.



„Păi credeau că nu o să crească TVA. Așa a semnat. Nu-mi dau seama care e impactul creșterii de TVA, dacă e mai important decât puterea primelor, a sporurilor”, a spus Val Vâlcu.



„Era o chestie de marketing electoral, cum și casele de 35.000 de euro erau o strategie electorală, o stratagemă. Deci oamenii, cumva, trebuie să învețe, dacă vor să înțeleagă din mecanismele...”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl.

„Este o capcană și asta. Oamenii nu se așteptau la acest pumn în plină figură"

Lectorul univ. dr. Aurelian Giugăl a explicat că alegătorii au optat rațional pentru soluția care părea să îi avantajeze pe termen scurt și mediu, dar nu se așteptau la măsuri atât de dure. Acesta a subliniat că economiile obținute din pachetul de măsuri sunt relativ mici, însă acestea au contat pentru agențiile de rating, care nu au retrogradat România datorită propunerii de reforme.



„Aveau opțiune? Marketing electoral, chestia cu TVA-ul, marketing electoral cu casele. Pe de o parte, propunerea de izolare, izolaționism, de cealaltă parte, integrare, dezvoltare economică. Vedem că depindem de aceste fonduri europene, de firmele europene. Dacă ne gândim, mai aveam câțiva ani, după care trebuia să devenim din receptor de fonduri europene donator”, a spus Val Vâlcu.



„Este o capcană și asta. (...) Oamenii au avut de ales între aceste două alternative și, evident, ei au judecat în sensul unei raționalități imediate: „Care este logica cea mai bună care ar putea să ne avantajeze pe noi pe termen scurt și mediu?”, „Asta”. Au votat în consecință.

Evident că nu se așteptau. Cel mult probabil se așteptau să fie conservate cadrele, nu o să mai crească salariile, nu se vor mai da prime didactice, dar probabil că nu se așteptau la acest pumn în plină figură, pentru că este într-adevăr.

Banii care se economisesc în general sunt puțini, în pachetul 1 de măsuri. Economiile sunt relativ mici. Înțeleg că agențiile de rating au luat în considerare și nu ne-au retrogradat. Deci în logica asta, este un efect imediat: „Nu te retrogradăm pentru că propui măsuri”, a spus lector univ. dr. Aurelian Giugăl la DC News.

