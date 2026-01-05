Deși plafonarea prețurilor la energie și gaze se apropie de final, taxele introduse special pentru a finanța această schemă de sprijin nu vor dispărea. Românii riscă să plătească prețuri ridicate în continuare, din cauza „ordonanței trenuleț” care prelungește povara fiscală.

Pentru a finanța plafonarea au fost introduse taxe

Vor fi eliminate aceste taxe odată cu renunțarea la plafonare? În cazul gazelor, a mai rămas acest plafon? În aprilie ar trebui să se renunțe la el. Se renunță și la taxe?

Răspunsul ni l-a dat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„Nu, pentru că de curând a existat această „ordonanță trenuleț”, prin care o parte importantă a acestor taxe a fost prelungită până în 2027. Deși, în mod normal, în momentul în care dispare scopul pentru care ai stabilit o taxă, ar trebui să dispară și taxa, din păcate acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent.

Acest fapt va duce, în continuare, la situația în care populația va plăti aceste taxe, pentru că ele sunt incluse în prețul final. Astfel, în loc să discutăm despre o ajutorare a consumatorilor, a clienților, a românilor, în final discutăm despre o altă taxă mascată, plătită tot de români”, a zis Dumitru Chisăliță.

