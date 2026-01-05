€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Economie Toți românii plătesc, în 2026, o taxă mascată. Nota de plată ajunge la populație
Data publicării: 10:40 05 Ian 2026

EXCLUSIV Toți românii plătesc, în 2026, o taxă mascată. Nota de plată ajunge la populație
Autor: Anca Murgoci

bani agerpres foto Foto Agerpres/ Impozitele și taxele în 2026. Ghișeul.ro a picat
 

2026 aduce vești proaste.

Deși plafonarea prețurilor la energie și gaze se apropie de final, taxele introduse special pentru a finanța această schemă de sprijin nu vor dispărea. Românii riscă să plătească prețuri ridicate în continuare, din cauza „ordonanței trenuleț” care prelungește povara fiscală.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Românii, trași pe sfoară. Guvernul v-a dat 50 de lei și v-a luat 200 de lei. Schema care i-a sărăcit pe oameni 

Pentru a finanța plafonarea au fost introduse taxe

Vor fi eliminate aceste taxe odată cu renunțarea la plafonare? În cazul gazelor, a mai rămas acest plafon? În aprilie ar trebui să se renunțe la el. Se renunță și la taxe?

Răspunsul ni l-a dat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„Nu, pentru că de curând a existat această „ordonanță trenuleț”, prin care o parte importantă a acestor taxe a fost prelungită până în 2027. Deși, în mod normal, în momentul în care dispare scopul pentru care ai stabilit o taxă, ar trebui să dispară și taxa, din păcate acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent.

Acest fapt va duce, în continuare, la situația în care populația va plăti aceste taxe, pentru că ele sunt incluse în prețul final. Astfel, în loc să discutăm despre o ajutorare a consumatorilor, a clienților, a românilor, în final discutăm despre o altă taxă mascată, plătită tot de români”, a zis Dumitru Chisăliță.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Capcană privind vârsta de pensionare. Paradoxul care ne lovește pe toți 

Detalii, aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dumitru chisalita
plafonare
energie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Investiție de 20 de milioane de lei la UPU Dâmbovița. Lucrările reîncep oficial în 2026
Publicat acum 6 minute
Ghișeul.ro a picat, din nou, luni dimineață. Românii intră în număr mare să vadă cât au de plată și să achite taxele și impozitele
Publicat acum 24 minute
Cea mai mare durere pentru care se ia o zi de concediu medical
Publicat acum 35 minute
Guvernul, mobilizare generală în fața ninsorilor și a viscolului: intervenții în zeci de localități
Publicat acum 46 minute
Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro. Are o vârstă foarte înaintată
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close