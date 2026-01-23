Trei rețete de salate de pui - numai bune de întins pe pâine!

O alternativă pentru a folosi carnea de pui și a surprinde orice invitat pe care îl aștepți acasă sunt următoarele salate tartinabile, ușor de preparat. Rețetele sunt semnate de creatorul de conținut Juan Food Time, cu peste 6 milioane de urmăritori pe TikTok.
Când vrei să valorifici carnea de pui rămasă prin frigider sau să pregătești rapid ceva gustos pentru musafiri, salatele tartinabile sunt una dintre cele mai inspirate soluții. Ușor de făcut, cremoase și extrem de versatile, acestea pot fi servite pe pâine prăjită, crackers sau chiar ca umplutură pentru sandvișuri.
Creatorul de conținut Juan Food Time, urmărit de peste 6 milioane de oameni pe TikTok, propune trei rețete de salate de pui care combină simplitatea ingredientelor cu arome surprinzătoare. Elementul comun al acestor preparate este brânza cremă, un ingredient tot mai prezent în bucătăria de zi cu zi, apreciat pentru textura sa fină și capacitatea de a transforma rapid orice rețetă, de la salate ușoare de vară până la deserturi sofisticate.
Ingrediente
Mod de preparare
Punem toate ingredientele, cu excepția puiului, într-un bol și amestecăm.
Apoi, adăugăm puiul și amestecăm din nou. Servim.
Ingrediente
Mod de preparare
Într-o tigaie, încălzim slănina, boiaua și mierea pentru a crea o gem.
Amestecăm gemul cu brânza cremă, puiul și sarea.
Ingrediente
Mod de preparare
Amestecăm brânza cremă, porumbul, coriandrul și șunca.
Adăugăm puiul și brânza suplimentară și amestecăm din nou.
Prețul accesibil al puiului, precum și versatilitatea sa în bucătărie îl fac un aliment care nu trebuie să lipsească din frigider. La fel și profilul său nutrițional. Printre alte beneficii, este un aliment cu o valoare nutritivă ridicată, are un conținut caloric redus și este foarte recomandat în special pentru dietele de slăbire.
Potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție (FEN), carnea de pui este „o sursă de minerale precum fosforul, care contribuie la menținerea oaselor și dinților în stare normală”.
În plus, este bogat în proteine benefice pentru sănătatea inimii, care ajută la creșterea masei musculare și la repararea și construirea țesuturilor.
