DCNews Stiri Trei rețete de salate de pui - numai bune de întins pe pâine!
Data actualizării: 15:54 23 Ian 2026 | Data publicării: 15:44 23 Ian 2026

Trei rețete de salate de pui - numai bune de întins pe pâine!
Autor: Alexandra Curtache

salate de pui Foto: TikTok

O alternativă pentru a folosi carnea de pui și a surprinde orice invitat pe care îl aștepți acasă sunt următoarele salate tartinabile, ușor de preparat. Rețetele sunt semnate de creatorul de conținut Juan Food Time, cu peste 6 milioane de urmăritori pe TikTok.

Când vrei să valorifici carnea de pui rămasă prin frigider sau să pregătești rapid ceva gustos pentru musafiri, salatele tartinabile sunt una dintre cele mai inspirate soluții. Ușor de făcut, cremoase și extrem de versatile, acestea pot fi servite pe pâine prăjită, crackers sau chiar ca umplutură pentru sandvișuri.

Creatorul de conținut Juan Food Time, urmărit de peste 6 milioane de oameni pe TikTok, propune trei rețete de salate de pui care combină simplitatea ingredientelor cu arome surprinzătoare. Elementul comun al acestor preparate este brânza cremă, un ingredient tot mai prezent în bucătăria de zi cu zi, apreciat pentru textura sa fină și capacitatea de a transforma rapid orice rețetă, de la salate ușoare de vară până la deserturi sofisticate.

Salata de pui cu avocado și coriandru

Ingrediente 

  • Brânză cremă
  • Ceapă tocată
  • Coriandru tocat
  • Avocado tăiat bucăți
  • Pui mărunțit 

Mod de preparare

Punem toate ingredientele, cu excepția puiului, într-un bol și amestecăm. 

Apoi, adăugăm puiul și amestecăm din nou. Servim.

Slată de pui cu șuncă, miere și ardei iute

Ingrediente

  • Șuncă
  • Ardei iute
  • Mierea
  • Brânză cremă
  • Pui mărunțit
  • Sare

Mod de preparare

Într-o tigaie, încălzim slănina, boiaua și mierea pentru a crea o gem.

Amestecăm gemul cu brânza cremă, puiul și sarea.

Salată de pui cu șuncă, brânză și porumb

Ingrediente

  • Brânză cremă
  • Porumb
  • Slănină
  • Coriandru
  • Brânză extra
  • Pui mărunțit

Mod de preparare

Amestecăm brânza cremă, porumbul, coriandrul și șunca. 

Adăugăm puiul și brânza suplimentară și amestecăm din nou.

Beneficiile și proprietățile puiului

Prețul accesibil al puiului, precum și versatilitatea sa în bucătărie îl fac un aliment care nu trebuie să lipsească din frigider. La fel și profilul său nutrițional. Printre alte beneficii, este un aliment cu o valoare nutritivă ridicată, are un conținut caloric redus și este foarte recomandat în special pentru dietele de slăbire. 

Potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție (FEN), carnea de pui este „o sursă de minerale precum fosforul, care contribuie la menținerea oaselor și dinților în stare normală”. 

În plus, este bogat în proteine benefice pentru sănătatea inimii, care ajută la creșterea masei musculare și la repararea și construirea țesuturilor.  

@juanfoodtime 3 DIPS de POLLO para antojar a cualquiera ???????????? ???? Queso crema + cebolla + aguacate + cilantro ???? ???? Queso crema + tocineta + pimentón + miel ???? ???? Queso crema + maíz + tocineta + cilantro + queso extra ???? ¡Fáciles, rápidos y demasiado DELICIOSOS! ????✨ #cali #colombia #recetasfaciles #tiktokfood #viral ♬ sonido original - Juan Food Time

