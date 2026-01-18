Incendiu puternic la Universitatea din Oradea

Un incendiu de amploare s-a produs, duminică, într-o clădire a Universităţii Oradea, fiind distruse un atelier şi un laborator de inginerie. Primele cercetări au indicat faptul că incendiul a fost generat cel mai probabil de un aparat electric lăsat sub tensiune.

Pompierii militari orădeni au intervenit pentru stingerea incendiului violent, reuşind să împiedice propagarea acestuia la celelalte laboratoare de la parter şi la etajele superioare ale clădirii (P+2).

În momentul sosirii forţelor de intervenţie, flăcările se manifestau deosebit de violent şi generalizat la un atelier şi un laborator de inginerie de la parterul clădirii, arderea fiind alimentată de numeroasele materiale combustibile şi lichidele inflamabile (motorină şi benzină) aflate în interior.

Cei 17 pompieri militari mobilizaţi la locul producerii evenimentului au acţionat cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, pentru localizarea şi lichidarea focarelor, respectiv pentru realizarea dispozitivelor de protecţie a celorlate încăperi expuse pericolului de incendiere.

Flăcările au afectat în totalitate bunurile din atelier şi din laboratorul de inginerie: un autoturism, o motocicletă, trei carturi, calculatoare, piese auto, mobilier, materiale didactice etc.

După stingerea incendiului, pompierii au continuat să acţioneze pentru ventilarea clădirii, căutarea eventualelor focare ascunse şi înlăturarea efectelor negative ale evenimentului, precizează ISU Bihor.